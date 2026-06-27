Mısır ve Yeşil Burun Adaları tarihi bir listeye katıldı… Senegal ise Fas’ın rekoruna ulaştı

Mısır ve Yeşil Burun Adaları milli takımları, bu Cumartesi sabahı tarihte ilk kez düzenlenen bu turnuvanın ikinci turuna yükselerek, Dünya Kupası’nda tarihi bir Afrika listesine adlarını yazdırdılar.

Mısır milli takımı, 1934, 1990 ve 2018 yıllarındaki katılımlarının ardından dördüncü katılımında şanssızlığını kırmayı başardı ve ilk kez ikinci tura yükseldi.

Mısır Milli Takımı, İran ile 1-1 berabere kaldığı değerli maçın ardından 5 puanla 7. grupta ikinci sırada yer alırken, Belçika Milli Takımı ise sadece gol farkıyla grubu lider tamamladı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ise tarihindeki ilk katılımında, 3 beraberlikle 3 puan toplayarak 7 puanlı lider İspanya’nın ardından 8. Grubu ikinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükseldi.

Böylece Yeşil Burun Adaları ve Mısır, tarih boyunca Dünya Kupası'nın ikinci turuna yükselen Afrika milli takımları listesinde sırasıyla dokuzuncu ve onuncu sıraya yerleşti.

Bu iki takımı, daha önce bu başarıya ulaşan 8 takım izliyor: Nijerya, Fas, Senegal, Gana, Kamerun, Cezayir, Güney Afrika ve Fildişi Sahili.

Güney Afrika ve Fildişi Sahili de birkaç gün önce bu turnuvada ilk kez ikinci tura yükseldi.

Bu yılki Dünya Kupası'nın ikinci turunda, tarihte ilk kez 7 Afrika milli takımı yer alacak: Fas, Güney Afrika, Fildişi Sahili, Yeşil Burun Adaları, Mısır, Senegal ve Gana; bunlara yarın Pazar günü Cezayir de katılabilir.

Aynı bağlamda, Senegal ve Gana milli takımları bu turnuvada tarihlerinde üçüncü kez eleme turunu geçmeyi başardılar ve böylece Fas ile Nijerya’nın eleme turuna katılma sayısında sahip olduğu Afrika rekoruna ulaştılar.

Afrika takımlarının eleme sayısı sıralaması şu şekildedir: Nijerya (3 kez), Fas (3 kez), Senegal (3 kez), Gana (3 kez), Kamerun (1 kez), Cezayir (1 kez), Güney Afrika (1 kez), Fildişi Sahili (1 kez), Yeşil Burun Adaları (1 kez), Mısır (1 kez).

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