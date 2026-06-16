Mısır ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla... 2026 Dünya Kupası'nın beşinci günü tarihe geçti

Şu anda Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nın beşinci günü, Dünya Kupası tarihine görkemli bir giriş yaptı.

2026 Dünya Kupası, geçen Perşembe günü Meksika ve Güney Afrika milli takımları arasında oynanan maçla başladı ve tarihte ilk kez 48 milli takımın katılımıyla gerçekleşti.

Dünya Kupası'nın beşinci gününde 4 maç oynandı ve İspanya ile Yeşil Burun Adaları 0-0, Mısır ile Belçika 1-1, Suudi Arabistan ile Uruguay 1-1 ve İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı.

"Stats Foot" ağına göre, bu gün Dünya Kupası tarihinde hiçbir galibiyet alınmadan en fazla beraberliğin yaşandığı gün oldu.

Şu ana kadar maçlarını oynayan tüm Arap takımlarının karşılaşmalarını 1-1 berabere tamamladıkları belirtiliyor. Mısır ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Katar, İsviçre ile, Fas ise Brezilya ile berabere kaldı. Tunus ise İsveç'e 1-5 yenildi.