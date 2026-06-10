Almanya'nın önümüzdeki yılın başında ev sahipliği yapacağı Dünya Hentbol Şampiyonası'nın kura çekimi bugün Çarşamba günü gerçekleştirildi.
Turnuva, 13-31 Ocak 2027 tarihleri arasında Köln, Münih, Kiel, Hannover, Magdeburg ve Stuttgart'taki altı stadyumda düzenlenecek.
Kura çekimi sonucunda Mısır milli takımı, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları ve İtalya ile birlikte ikinci gruba düştü.
2027 Dünya Hentbol Şampiyonası maçları 13 Ocak'ta başlayacak, final maçı ise 31 Ocak'ta Lanxess Arena'da oynanacak.
Çeyrek final maçları 26 ve 27 Ocak'ta, yarı final maçları ise 29 Ocak'ta oynanacak.
Kura çekimi şu şekilde sonuçlandı:
1. Grup: Almanya, Sırbistan, Tunus, Uruguay
2. Grup: Mısır, İtalya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan
Üçüncü Grup: Hırvatistan, İspanya, Şili, Türkiye
Dördüncü grup: Arjantin, Fransa, Brezilya, Kuveyt
Beşinci Grup: İsveç, Norveç, Yunanistan, Katar
Altıncı Grup: Portekiz, Faroe Adaları, Polonya, Cezayir
Yedinci Grup: Danimarka, Slovenya, Amerika Birleşik Devletleri, Angola
Sekizinci Grup: İzlanda, Kuzey Makedonya, Bahreyn, Japonya.