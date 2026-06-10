Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
NETHERLANDS-THE-HAGUE-SAUDI-ARABIA-FLAG-DIPLOMACYAFP
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Mısır ve Suudi Arabistan, Hentbol Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alıyor

Mısır

Turnuva Almanya'da düzenlenecek

Almanya'nın önümüzdeki yılın başında ev sahipliği yapacağı Dünya Hentbol Şampiyonası'nın kura çekimi bugün Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Turnuva, 13-31 Ocak 2027 tarihleri arasında Köln, Münih, Kiel, Hannover, Magdeburg ve Stuttgart'taki altı stadyumda düzenlenecek.

Kura çekimi sonucunda Mısır milli takımı, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları ve İtalya ile birlikte ikinci gruba düştü.

2027 Dünya Hentbol Şampiyonası maçları 13 Ocak'ta başlayacak, final maçı ise 31 Ocak'ta Lanxess Arena'da oynanacak.

Çeyrek final maçları 26 ve 27 Ocak'ta, yarı final maçları ise 29 Ocak'ta oynanacak.

Kura çekimi şu şekilde sonuçlandı:

1. Grup: Almanya, Sırbistan, Tunus, Uruguay

2. Grup: Mısır, İtalya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan

Üçüncü Grup: Hırvatistan, İspanya, Şili, Türkiye

Dördüncü grup: Arjantin, Fransa, Brezilya, Kuveyt

Beşinci Grup: İsveç, Norveç, Yunanistan, Katar

Altıncı Grup: Portekiz, Faroe Adaları, Polonya, Cezayir

Yedinci Grup: Danimarka, Slovenya, Amerika Birleşik Devletleri, Angola

Sekizinci Grup: İzlanda, Kuzey Makedonya, Bahreyn, Japonya.

Reklam