13 futbol federasyonu, Avrupa Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Čeferin’in son açıklamalarının ardından ayaklandı.

Čeferin, Dünya Kupası'na katılan takım sayısının 32'den 48'e çıkarılmasını eleştirerek, turnuvadaki bazı maçların artık önemsiz hale geldiğini vurguladı.

Resmi internet siteleri üzerinden, bu açıklamaları kınayan ve 13 federasyonun imzasını taşıyan resmi bir bildiri yayınlandı. Bildiri şu şekildeydi: "Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Özbekistan, Kongo, Haiti, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, Gana, Senegal, Fildişi Sahili ve Güney Afrika futbol federasyonları, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Čeferin'in, genişletilmiş Dünya Kupası'ndaki bazı maçları 'ilgi çekici olmayan' olarak nitelendirdiği son açıklamalarına yönelik derin hayal kırıklıklarını ve kararlı reddini ifade ederler.

Bu federasyonlar, Dünya Kupası'nda önemsiz maçın olmadığını ve bu iddiaların dünya çapındaki oyuncuların, futbol sisteminin ve taraftarların fedakarlıklarını ve hedeflerini göz ardı ettiğini vurguladı.

Açıklamada, Dünya Kupası'na katılmanın Cape Verde, Curaçao ve Özbekistan gibi ülkelerde nesiller için tarihi bir başarı ve bir rüya olduğu belirtilirken, uzun bir aradan sonra bu küresel turnuvaya geri dönmenin Kongo ve Haiti'deki milyonlarca taraftar için özel bir anlam taşıdığı vurgulandı.

Federasyonlar, futbolun gücünün evrenselliğinden kaynaklandığını ve sınırlı sayıda ülkeyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, turnuvaya katılımın nesillere ilham verdiğini, oyunun gelişimine katkıda bulunduğunu ve toplumlar için bir gurur ve birlik kaynağı olduğunu vurguladı.

Federasyonlar, açıklamalarında turnuvaya katılmaya hak kazanan her milli takımın bu hakkı hak ederek kazandığını ve tam saygıyı hak ettiğini, her maçın milyonlarca insan için değer ve anlam taşıdığını belirtti.

İmza sahipleri ve destekçiler, Avrupa Futbol Federasyonu başkanının açıklamalarını bir kez daha reddettiler ve futbolun büyümeye devam etmesinin, fırsatlar yaratması, yeni nesillere ilham vermesi ve futbolun gerçek evrensel doğasını pekiştirmesi gerektiğini yeniden vurguladılar.