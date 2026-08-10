Mısır ve Fas ön planda: Gelecek Afrika turnuvalarına ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı

Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek bir dizi kıta turnuvasına ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. Bu adım, üye federasyonlara, kulüplere ve milli takımlara önümüzdeki dönemde Afrika müsabakalarının takvimi konusunda daha net bir görüş sunmayı amaçlıyor.

CAF, bugün pazartesi yaptığı resmi açıklamada, bir dizi kıta turnuvasına Fas, Mısır, Gana, Senegal ve Güney Afrika'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu ve müsabaka takvimini geliştirerek ona daha fazla istikrar ve netlik kazandırma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Fas iki turnuvaya ev sahipliği yapacak

Fas, gelecek yılın nisan ve mayıs aylarında düzenlenmesi planlanan 2027 U-17 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapma onurunu elde etti.

Ayrıca Fas Krallığı, önümüzdeki 12-21 ekim tarihleri arasında 2026 Salon Futbolu Afrika Uluslar Kupası'na da ev sahipliği yapacak.

Böylece Fas, son yıllarda CAF müsabakalarına ev sahipliği yapan öne çıkan ülkelerden biri olmasının ardından, kıta turnuvalarına ev sahipliği haritasındaki güçlü varlığını sürdürüyor.

Mısır U-23 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak

Buna karşılık CAF, 2027 U-23 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapması için Mısır'ı seçtiğini açıkladı. Bu turnuva, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı sağlayacak eleme turnuvası olması nedeniyle özel bir önem taşıyacak.

Mısır'ın turnuvaya ev sahipliği yapması, büyük müsabakaların organizasyonunda Afrika Konfederasyonu'nun güvenini kazanmayı sürdürmesinin yanı sıra, kıta ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapma konusundaki geniş altyapısına ve deneyimine sahip olması çerçevesinde geliyor.

Gana, Senegal ve Güney Afrika

Gana, gelecek yılın şubat ve mart aylarında düzenlenmesi planlanan 2027 U-20 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Senegal ise önümüzdeki kasım ayında düzenlenmesi planlanan 2026 Plaj Futbolu Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Kulüpler düzeyindeki müsabakalarda ise Güney Afrika, önümüzdeki 8 kasım günü Tshwane şehrinde, Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu Mamelodi Sundowns ile Afrika Konfederasyon Kupası'nı elinde bulunduran Cezayir arasında oynanacak Afrika Süper Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Daha net bir takvim

CAF, müsabaka takvimindeki artan istikrarın; üye federasyonların daha etkili planlama yapmasına yardımcı olmayı, oyunculara daha net rekabet yolları sunmayı ve yayıncı şirketlere, sponsorlara ve taraftarlara kıta turnuvaları konusunda daha iyi bir görüş sağlamayı amaçladığını belirtti.

Afrika Konfederasyonu ayrıca, önerilen müsabaka sisteminin Yürütme Komitesi içinde görüşülmesinin ardından, Afrika Uluslar Ligi'nin başlatılmasına yönelik çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Bu, ticari açıdan daha önemli ve cazip uluslararası müsabakalar sunmayı hedefleyen bir strateji kapsamında yer alıyor.

2026-2027 sezonu kulüp müsabakaları düzeyinde ise Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası ön eleme turlarının kuraları tamamlandı. İlk tur önümüzdeki 4-6 eylül tarihleri arasında başlayacak, rövanş maçları ise aynı ayın 11 ile 13'i arasında oynanacak.

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