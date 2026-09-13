Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin file bekçisi Edouard Mendy, Senegal Milli Takımı ile 8 yıl süren tarihi bir yolculuğun ardından milli takımı bıraktığını duyurdu.

Mendy, resmi Instagram hesabından paylaştığı bir video ile Senegal Milli Takımı formasını artık giymeyeceğini açıklarken şu ifadeyi kullandı: "Teşekkürler Senegal".

Senegalli kalecinin paylaştığı video, 2018'deki ilk çıkışından, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerine kadar ülkesinin milli takımıyla elde ettiği öne çıkan başarıları gözler önüne serdi.

Mendy'nin öne çıkardığı en önemli başarılar, 2021'de Mısır'ı ve 2025'te Fas'ı geçerek iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşmak oldu.

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Senegalli kaleci, oyuncuların Fas ile oynanan final maçının normal süresi dolmadan sahayı terk etmesi gerekçesiyle Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025 edisyonunun şampiyonluk unvanının ülkesinin milli takımından geri alınması yönünde alınan karara aldırış etmedi.

Belirtmek gerekir ki Mendy, 2018 yılında Aliou Cissé yönetiminde ilk kez Senegal Milli Takımı'na katılmış, onunla birlikte 59 maça çıkmış, bu maçlarda kalesinde 34 gol görürken 31 maçta kalesini gole kapatmıştı.

Bu tarihi yolculuk boyunca 34 yaşındaki oyuncu, Senegal Milli Takımı'nı 2021'de tek seferlik Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşımanın yanı sıra 2019 ve 2025'te iki kez finale, ayrıca 2022 ve 2026'da yine iki kez Dünya Kupası'na taşıdı.