2026 Dünya Kupası’nın çeyrek final kadrosu, turnuvanın ikinci turunun (32’li tur) dördüncü gününün sona ermesiyle birlikte neredeyse tamamlandı.

10 takım

Şu ana kadar 10 takım 16 turuna katılma hakkını elde etti: Kanada, Brezilya, Paraguay, Fas, Norveç, Fransa, Meksika, İngiltere, Belçika ve ABD.

Kanada, Güney Afrika’yı 1-0 yenerek bu tura yükselen ilk takım olurken, Brezilya Japonya’yı 2-1 mağlup ederek tur atladı ve Paraguay, Almanya’yı penaltılarda 4-3 yenerek büyük bir sürprizle bir üst tura çıktı.

Ayrıca Fas milli takımı, Hollanda’yı penaltı atışlarında 3-2 yenerek heyecan verici bir şekilde tur atlarken, onu Fildişi Sahili’ni 2-1 yenen Norveç, İsveç’i 3-0 mağlup eden Fransa ve Ekvador’u 2-0 yenen Meksika takip etti.

İngiltere milli takımı ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında bir gol geriden gelerek maçı 2-1 kazandı. Aynı şekilde, Belçika milli takımı da Senegal karşısında iki gol geriden gelerek maçı 3-2 kazandı. Ardından ev sahibi ABD, Bosna-Hersek’i 2-0 yenerek tur atlayanlar arasına katıldı.

Şu ana kadar 16 turunda Arap ülkelerini temsil eden tek takım Fas olurken, Mısır ve Cezayir'in de tur atlamasını bekliyoruz.

Eleme turunu geçen 10 takım arasında 4 Avrupa takımı bulunuyor: Fransa, Norveç, İngiltere ve Belçika; 3 Kuzey Amerika takımı: ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD; Brezilya ve Paraguay’dan oluşan iki Latin Amerika takımı; ve Afrika’dan Fas.

5 karşılaşma

Son 16 turunda 5 karşılaşma kesinleşti ve maç tarihleri (Mekke saatiyle) şu şekilde belirlendi:

4 Temmuz Cumartesi

Kanada - Fas (saat 20:00).

5 Temmuz Pazar

Paraguay - Fransa (00:00).

Brezilya - Norveç (saat 23:00).

6 Temmuz Pazartesi

Meksika – İngiltere (saat 03:00).

7 Temmuz Salı

ABD – Belçika (saat 03:00).

Kalan 6 bilet

Önümüzdeki günler, yani Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri boyunca 32'li tur devam edecek ve 16 takımlık turu tamamlamak için 6 bilet daha belirlenecek.

Kalan altı maçın tarihleri şu şekildedir:

2 Temmuz Perşembe

İspanya – Avusturya (saat 22:00).

3 Temmuz Cuma

Portekiz – Hırvatistan (saat 02:00).

İsviçre – Cezayir (saat 06:00).

Avustralya – Mısır (saat 21:00).

4 Temmuz Cumartesi

Arjantin – Yeşil Burun Adaları (saat 01:00).

Kolombiya – Gana (saat 04:30).