Roma ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, tartışmalı birçok hakem kararına sahne oldu. "Olimpico" Stadı'ndaki karşılaşmanın öne çıkan anlarını ele alan bir İtalyan değerlendirmesine göre, Fransız hakem François Letexier maçta kusursuz bir performans sergilemedi.

Letexier, yaklaşık 3 ay önce 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasındaki maçtaki performansının yarattığı tartışmanın ardından da eleştirilerin odağındaydı. Fransız hakem, o maçta Mısır'ın bir golünü iptal etmiş ve hakemlik uzmanlarının doğruluğunu sorguladığı kararlarla iki penaltıyı da vermemişti.

Görünen o ki tartışma Letexier'nin gittiği her yerde peşini bırakmıyor. Ancak bu kez tartışmanın boyutu daha küçük kaldı; Fransız hakemin Roma-Real Madrid maçındaki kararları İtalya'da eleştirilere yol açtı.

İtalyan "Corriere dello Sport" gazetesi, iki geçerli golün iptal edilmesine yol açan ofsayt kararlarındaki hatalara dikkat çekti ve "Bu hataların sorumluluğu yalnızca orta hakeme ait değil, yardımcılarıyla paylaşılıyor; teknoloji ise bazı pozisyonlarda son sözü söyleyerek işleri yerli yerine oturttu" ifadesini kullandı.

Letexier ve yardımcıları ofsayt pozisyonlarında hata yaptı, teknoloji devreye girdi

Fransız hakem Letexier için sıra dışı bir maç olmadı; hataların sorumluluğunu yardımcılarıyla paylaşması gerekiyor.

Raporda, hakem ve yardımcılarının ofsayt pozisyonlarını iyi yönetemediği, hatta bazı pozisyonları kavrayışlarının son derece yetersiz kaldığı belirtildi. Bu durum, sayılması gereken iki golün iptal edilmesine neden oldu.

"Corriere dello Sport", bu düzeydeki bir organizasyonda iki geçerli golün iptal edilmesinin hafife alınacak bir durum olmadığını, teknolojinin böyle pozisyonlarda insan kapasitesinin sınırlarını aşarak isabetli kararlara ulaşabildiğinin kabul edilmesine rağmen bunun geçerli olduğunu ekledi.

Öte yandan raporda, Fransız hakemin maçın başından itibaren faul çalmada yüksek bir eşik benimsediği ve ceza sahası içindeki belirleyici pozisyonlarda bile aynı çizgiyi sürdürdüğü ifade edildi.

Değerlendirmede yer alan verilere göre Letexier maç boyunca 23 faul çaldı ve dört sarı kart gösterdi. Ayrıca Soulé'yi tutup düşürmesinin ardından Marc Cucurella'nın hak ettiği bir sarı kartı görmezden geldiğine dikkat çekildi.

İtalyan gazetesi, Fransız hakeme 10 üzerinden 6 puan verdi.

Bellingham, Roma karşısında penaltıyı hak etti mi?

Real Madrid, Malen'in başlangıçta ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünden önceki pozisyonda Jude Bellingham lehine penaltı verilmesi gerektiğini savunarak itiraz etti.

Değerlendirmede, Mancini'nin Bellingham'ın sol ayağına gerçekten bir teması olduğu, ancak bunun penaltı için yeterli olmayan hafif bir temas olduğu belirtildi.

Buna dayanarak raporda, Real Madridli oyuncu lehine penaltı verilmemesi kararının doğru olduğu değerlendirildi; İspanyol ekibinin pozisyona yaptığı itirazlara rağmen.

Roma ve Real Madrid'in golleri

Değerlendirme, gollerin geçerliliğine ilişkin birçok pozisyonu da ele aldı ve ofsayt nedeniyle iptal edilen Mbappé'nin golü dışında sayılan tüm gollerin geçerli olduğunu vurguladı.

Malen'in başlangıçta iptal edilen golü

Soulé, topu Malen'e Hollandalı forvetin ofsayt konumunda göründüğü bir anda gönderdi ve ikinci yardımcı hakem Rahmouni bayrağını kaldırarak ihlal olduğunu bildirdi.

Ancak yarı otomatik ofsayt teknolojisi (SAOT), Federico Valverde'nin tüm oyuncuları doğru konumda tuttuğunu göstererek kararı düzeltti; dolayısıyla Malen'in golü geçerliydi ve iptal edilmesi gerekmiyordu.

Şüphelere rağmen Espí'nin golü geçerli

Değerlendirme, Carlos Espí'nin golünün de geçerli olduğunu doğruladı ve golün, Endrick'in kafa vuruşuna kaleci Gollini'nin müdahale etmesinin ardından topun Espí'ye ulaşması ve onun da ağlara göndermesiyle geldiğini açıkladı.

Raporda, ofsayt tuzağı için öne çıkmakta geciken Wesley'in Espí'yi doğru konumda tutan en belirgin oyuncu olduğu, Molina'nın da Real Madridli forvetin ofsayt konumunda kalmamasına katkı sağladığı ifade edildi.

Mbappé'nin iptal edilen golü ofsayttı

Buna karşılık değerlendirme, Kylian Mbappé'nin golünün iptal edilmesi kararının doğru olduğunu belirtti; zira pozisyon, top kendisine gönderildiği anda De Roon'un sol topuğuna göre çok küçük bir farkla önde olduğunu, dolayısıyla ofsayt konumunda bulunduğunu gösterdi.

Video yardımcı hakemin değerlendirmesi

Video yardımcı hakem (VAR) görevini üstlenen Hollandalı Higler'e 10 üzerinden 6,5 puan verildi. Değerlendirmede, maç boyunca yoğun bir iş yüküyle karşılaştığı, ancak teknolojinin pozisyonları incelemesini ve uygun kararları almasını kolaylaştırdığı belirtildi.