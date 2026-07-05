Mısır ve Arjantin… Salah ile Messi’nin karşılaşmalarının tarihindeki üçüncü bölüm

Futbolseverlerin gözleri, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turu kapsamında Salı günü Mısır milli takımı ile Arjantin milli takımı arasında oynanacak olan merakla beklenen karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Bu maç, sadece teknik açıdan taşıdığı değer nedeniyle değil, aynı zamanda günümüzün en büyük iki yıldızının yeniden karşı karşıya gelmesi nedeniyle de olağanüstü bir nitelik taşıyor: Tango dansçılarının kaptanı efsane Lionel Messi ile Firavunlar’ın kaptanı Muhammed Salah’ın yeniden karşı karşıya gelmesi nedeniyle de olağanüstü bir nitelik taşıyor.

Mısır Milli Takımı, bu yılki Dünya Kupası’nda ilk kez son 16 turuna yükselerek tarihe adını yazmaya devam etti. Dünya basınının dikkatini çeken etkileyici performanslarıyla, “Firavunlar”ın bu turnuvadaki en zorlu sınavı olacak şekilde, son şampiyonla ateşli bir karşılaşmaya hazırlanıyor.

Bu karşılaşma öncesinde, Salah ve Messi arasında beklenen düelloya ışık tutuyor ve iki yıldızın kariyerleri boyunca sadece iki kez karşılaşmış oldukları maçların geçmişini gözden geçiriyoruz.

İlk karşılaşma, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında gerçekleşti; o dönemde Salah Roma forması giyerken, Messi ise Barcelona'nın kaptanlığını yapıyordu.

Olimpico Stadyumu’nda oynanan maç, her iki oyuncunun da 90 dakika boyunca sahada kalmasının ardından 1-1 berabere sonuçlandı.

"Camp Nou" stadyumunda oynanan rövanş maçında Barcelona 6-1'lik ezici bir galibiyet elde etse de, Salah Roma kadrosunda yer almamıştı; böylece iki yıldız arasındaki ikinci karşılaşma 4 yıl sonraya ertelendi.

Bir sonraki karşılaşma, 2019 Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında gerçekleşti. Barcelona, Liverpool’u 3-0 mağlup ederken, Messi iki gol atarak parladı; bu gollerden biri, turnuvanın en unutulmaz gollerinden biri haline gelen doğrudan serbest vuruştan geldi.

Ancak Salah, Newcastle United karşısında kafasından aldığı sakatlık nedeniyle “Anfield” stadyumunda oynanan rövanş maçına çıkamadı ve Liverpool’un 4-0’lık galibiyetle tarihi bir geri dönüşe imza attığı, ardından tarihindeki altıncı şampiyonluğunu kazandığı Şampiyonlar Ligi’nin en ünlü maçlarından birini kaçırdı.

Mısır ile Arjantin arasında Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak karşılaşma, Salah ile Messi arasındaki rekabetin üçüncü bölümü olacak; ancak bu kez dünyanın en büyük futbol sahnesinde gerçekleşecek. Mısır milli takımının yıldızı, 4 yıl önce Katar’da kazandığı şampiyonluğunu savunmaya çalışan Arjantin milli takımı karşısında, “Firavunlar”ı çeyrek finale yükselterek eşi benzeri görülmemiş bir başarıya ulaştırmaya çalışacak.

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