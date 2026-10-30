2026 Ballon d'Or ödülünün kulislerinden sızan ilk bilgide, uluslararası jüride Mısır'ı temsil eden gazeteci Amr Necib Fehmi, tüm beklentileri alt üst eden ve dünya futbolunun zirvesine yeni bir yıldızı oturtan tercihleriyle büyük bir sürprize imza attı.

Fransız yıldız Kylian Mbappé, Mısır oylamasında birinci sırada yer alırken, Amr Necib bu tercihiyle Real Madrid forvetinin olağanüstü sezonundan yana tavır koydu. Bu bilgi "365scores" sitesine dayanıyor.

En büyük sürpriz ise Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia'nın ikinci sıradaki tercihi oldu. Kvaratskhelia, üçüncü sırada yer alan Barcelona'nın yükselen yeteneği Lamine Yamal'ı geride bıraktı. Dördüncü sırada ise İngiliz golcü Harry Kane yer aldı.

Mısır oylaması, sıralamanın geri kalanıyla tartışma yaratmayı sürdürdü. Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Vitinha beşinci sıraya konurken, onu altıncı sırada İngiliz Declan Rice, ardından yedinci sırada Jude Bellingham ve sekizinci sırada İspanyol Rodri izledi.

Sürprizler bununla da sınırlı kalmadı; listede genç defans oyuncusu Pau Cubarsí dokuzuncu sırada beklenmedik bir şekilde yer aldı. Bu cesur tercih, Mısırlı gazetecinin Barcelonalı savunmacının yeteneğine olan inancını yansıtıyordu. Listeyi onuncu sırada İspanyol Fabián Ruiz tamamladı.

Bu erken oylama, bu yılki Ballon d'Or kriterleri konusunda futbol çevrelerinde tartışmayı alevlendirirken, en köklü ödül için mücadelenin geleneksel hesapların dışında Mbappé, Kvaratskhelia ve Yamal arasında açık bir şekilde süreceğini de doğruluyor.