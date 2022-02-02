Mısır teknik direktörü Quieroz'dan Eto'o'ya yanıt: "Futbolcuyken hiçbir şey öğrenmemiş"

Mısır Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'yu 2021 Afrika Uluslar Kupası yarı finalini takımı için 'savaş' olarak nitelendirdiği için eleştirdi.

Mısır, Perşembe günü Olembe Stadyumu'nda ev sahibi Kamerun'a konuk olacak.

Cumartesi günü Gambiya'yı 2-0 yendikleri galibiyetin ardından Eto'o, soyunma odasına indi ve son dörtte savaşa hazırlanmaları için takımını uyardı.

Mısır teknik direktörü ne söyledi?

Ancak bu yorumlar Mısır teknik direktörü Queiroz tarafından hoş karşılanmadı. Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Portekizli teknik direktör, Eto'o'nun savaş etiketiyle taraftarlara 'çok kötü bir mesaj' gönderdiğini söyledi.

BBC Sport'a konuşan Queiroz, "Bu çok talihsiz bir yorum, çok kötü bir yaklaşım, Kamerun halkına çok kötü bir mesaj" dedi.

"Bu savaş ilanını bir maçtan önce yapmak, profesyonel futboldayken hiçbir şey öğrenmediğini gösteriyor.

"Futbol savaşla ilgili değildir. Futbol kutlamayla ilgilidir, neşeyle ilgilidir, mutlulukla ilgilidir."

Queiroz, "Bay Eto'o tarafından önerilen savaşa en iyi futbolla, en iyi tavırla, en iyi kaliteyle cevap vereceğiz çünkü insanların bizden beklediği şey bu" dedi.

"Dünyanın istediği şey bu, Afrika Uluslar Kupası onur ve haysiyet yaratmak için, bu bir savaş olamaz.

Queiroz, Afrika futbolu yönetim organının harekete geçmesini beklediğini ve Eto'o'nun sözlerini geri almasını istediğini de sözlerine ekledi.

"Afrika Futbol Konfederasyonu CAF'a söyleyeceğim bir şey var. Böyle bir yorum kırmızı kartı hak ediyor.

"Profesyonel futbol oynayan Bay Eto'o'ya sözlerini düzeltmesi için çağrıda bulunuyorum çünkü bu bir savaş olamaz.

"Futbol bir kutlamadır, mutluluktur ve Kamerun ile el ele vermekten ve harika bir futbol şovu yapmaktan onur duyuyoruz - bu bizim işimiz."

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