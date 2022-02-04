Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'in finaldeki rakibi ev sahibi Kamerun'u penaltılarla eleyen Mısır olurken, karşılaşmada kırmızı kart gören Mısır Teknik Direktörü Carlos Queiroz mücadelenin ardından AFCON yetkililerini sert bir dille eleştirdi.

Portekizli çalıştırıcının öfkesi maçın ardından da dinmedi.

Ne söylendi?

Maçın hakemi Bakary Gassama'yı eleştirmekten çekinmeyen Queiroz, hakemi şov yapmakla suçladı:

"Ne yazık ki bu tarz tecrübesiz, bu seviyenin uzağında ve kendi şovlarını yapma meraklısı hakemler bu seviyedeki maçlara veriliyor.

"Her şey daha soyunma odası koridorlarında başladı. Henüz maça başlamamıştık ama teknik heyetteki çalışanlarımızı korkutmak için soyunma odamıza geldi.

"Fakat her şeye rağmen bütün maç boyunca verilen yanlış kararlara rağmen daha iyi olan taraf bizdik. Kamerun Futbol Federasyonu Mısır Milli Takımı'na yeterince saygı duymadı. Antrenman yapılan sahalar arasında en kötü sahalar bizimdi."

Erteleme talebi

Öte yandan Queiroz'un asistanı Diaa Al-Sayed, Senegal ile Pazar günü oynayacakları final maçının Pazartesi gününe ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Fildişi Sahilleri'ni ve Fas'ı uzatmalarda eledikten sonra Mısır karşısında da penaltılarla kazanan takımının yorulduğunu belirten Al-Sayed, Senegal'in kendilerinden bir gün fazladan dinlendiğine vurgu yaptı ve maçın ertelenmesini talep etti.

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