Mısır, hakem François Letexier hakkında FIFA’ya resmi bir şikayette bulundu. Ülke, futbol federasyonu tarafından hakemin derhal görevden uzaklaştırılmasını istiyor.

Letexier, Salı akşamı Arjantin ile Mısır arasında oynanan maçı (3-2) yönetmişti. Afrika ülkesinin 0-2 öne geçmesine rağmen, Lionel Scaloni'nin takımı skoru tamamen tersine çevirdi ve Arjantin çeyrek finale yükseldi.

Mısır'a göre, maç sırasında ciddi şekilde mağdur edildiler. Örneğin, Mohamed Salah'ın hakemler tarafından açık bir penaltıdan mahrum bırakıldığını düşünüyorlar.

Ayrıca, bir golün VAR tarafından haksız bir şekilde iptal edildiğini de savunuyorlar. Bunun yanı sıra, verilen bazı kartlara da şaşkınlık duyuluyor.

Dünya çapındaki çeşitli medya kaynaklarına göre, Mısır bu nedenle FIFA’ya şikayette bulundu. EFA Başkanı Hany Abo Rida, resmi şikayeti sundu.

Yetkililer hakkında kapsamlı bir soruşturma açılmasını, açıklama yapılmasını ve Letexier ile ekibinin turnuvanın geri kalanından men edilmesini talep ediyorlar.