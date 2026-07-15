Mısır senaryosunda… Messi, İngiltere karşısında çılgın bir geri dönüşle Arjantin’i Dünya Kupası finaline taşıyor

Arjantin Milli Takımı, Çarşamba akşamı ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanan yarı final maçında İngiltere karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1’lik nefes kesici bir galibiyetle çevirerek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi ve İspanya ile karşılaşacak.

"Tango Dansçıları", çeyrek finalde Mısır ile oynadıkları maçtaki senaryoyu tekrarladı; o maçta da 2-0 gerideyken son dakikalarda toparlanarak 3 gol atmışlardı.

İlk yarıda, iki takım arasındaki uzun rekabet ve çekişmenin doğal bir uzantısı olarak gergin bir atmosfer ve oyuncular arasında sık sık yaşanan itiş kakışlar yaşandı.

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Arjantinli oyuncular, kışkırtıcı tezahüratlarla İngiltere’ye meydan okudu

Gerginlikler erken başladı; Arjantinli Enzo Fernández’in İngiliz Elliot Anderson’a yaptığı sert müdahalenin ardından bazı oyuncular arasında tartışma çıktı ve karşılıklı protestolar eşliğinde maç durduruldu. Hataların ve sert müdahalelerin sıkça yaşandığı ilk yarıda, bu tür çatışmalar birden fazla kez tekrarlandı.

Ayrıca Amerikalı hakem İsmail El-Fath, 37. dakikada Lionel Messi’ye yaptığı müdahale nedeniyle Anderson’a maçın ilk sarı kartını gösterdi; ardından 42. dakikada Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martínez’e de bir sarı kart daha gösterdi.

Maçın ilk dakikalarından itibaren hakim olan gerginlik ortamı, ilk yarının bitiş düdüğüne kadar devam etti; her iki takımdan da birçok oyuncu, maçın başından itibaren hüküm süren gerginlik ortamı içinde hakeme yönelerek tartışmalara girdi ve bazı kararlarına itiraz etti.

Farklı bir ikinci yarı

İkinci yarı ise farklı bir seyir izledi. İngiltere, 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle öne geçti, Bunun üzerine “Üç Aslanlar” kendi sahasına çekilerek Arjantin’in arka arkaya gelen atakları karşısında üstünlüğünü korumaya çalıştı. 85. dakikada ise Enzo Fernández, Lionel Messi’nin pasından yararlanarak güçlü bir şutla skoru eşitledi.

Maç uzatmalara doğru ilerlerken, Lautaro Martínez 90+2. dakikada yine Messi’nin ortasından gelen topu kafayla ağlara göndererek Arjantin’e galibiyet golünü attı ve “Tango Dansçıları”na dramatik bir senaryoda finale yükselme biletini kazandırdı.

Bu galibiyetle Arjantin Milli Takımı, dünya şampiyonluğu unvanını savunma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Takım, önümüzdeki Pazar günü yapılacak turnuva finalinde İspanya ile karşılaşacak. İspanya ise dün Salı günü oynanan diğer yarı final maçında Fransa’yı 2-0 mağlup etmişti.







