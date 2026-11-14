İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Uluslar Ligi kapsamında yarın akşam İspanya karşısında oynanacak olan beklenen maç öncesinde, oyuncularına sahalarda karşılaşılan ırkçı hakaretlere karşı uygulanan prosedür ve protokolleri hatırlatmaya hazırlanıyor.

Reklam

Maç, iki milli takım arasındaki bazı karşılaşmaların ırk ayrımcılığı konusundaki gergin tarihi göz önünde bulundurulduğunda, sportif hesaplamaların ötesinde boyutlar taşıyor.

Maç, Atletico Madrid'in kalesi Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Bu, İngiltere Milli Takımı'nın İspanya'nın başkentine, Kasım 2004'teki "La Roja" karşısındaki ünlü hazırlık maçından bu yana yapacağı ilk ziyaret olacak. Söz konusu maçta, Santiago Bernabeu Stadı'nda bazı taraftarlar tarafından birçok İngiliz oyuncuya yönelik hakaretler ve ırkçı tezahüratlar yapılmıştı.

Ayrıca oku

Rakamlarla: Hakimi, 21. yüzyılın asist kralı ve Fas için eşi görülmemiş bir seri

Cucurella: Bu iki oyuncu Altın Top'u Kane'den daha çok hak ediyor

Reklam Reklam

Bu hakaretlere maruz kalan oyuncular listesinde Ashley Cole, Rio Ferdinand, Shaun Wright-Phillips, Jermaine Jenas ve Jermain Defoe yer alıyordu.

Related Topics

Olayın ardından İspanya Futbol Federasyonu'na para cezası kesildi ve bu olay iki milli takım arasındaki ilişkide belirgin bir iz bıraktı.

İngiltere o günden bu yana İspanya topraklarında başka maçlar oynamış olsa da, İspanya Milli Takımı ile karşılaşmak için Madrid'e geri dönmedi; sonraki karşılaşmaları Sevilla ve Alicante gibi başka şehirlerde oynandı.

Reklam

Tuchel'in açıklamaları, geçtiğimiz 31 Mart'ta Barselona'da oynanan ve gollü beraberlikle sonuçlanan İspanya-Mısır hazırlık maçında yaşanan olayların ardından, İspanya sahalarındaki ırkçılık tartışmasının yeniden alevlenmesi ortamında geldi.

Maçta bir grup İspanyol taraftar tarafından Müslüman karşıtı tezahüratlar yapıldı ve bu durum organizatörleri stat içindeki ekranlar ile hoparlörler aracılığıyla uyarı mesajları yayınlamaya sevk etti.

Reklam

Olay nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu, İspanya Federasyonu'na para cezası verdi; ayrıca İspanya Milli Takımı'nın bir sonraki hazırlık maçına ev sahipliği yapacak stadın tribünlerinin yüzde 15'inin kapatılmasına ya da bu koltukların ayrımcılıkla mücadele alanında çalışan toplumsal kesimlere ve gruplara tahsis edilmesine karar verdi.

Fransız "RMC" kanalının aktardığı açıklamalarda Tuchel, Madrid'e yapılan önceki ziyarette yaşananları hatırlatarak, pazar günkü karşılaşma sırasında herhangi bir taşkınlık yaşanması halinde izlenmesi gereken prosedürleri oyuncularına anlatmaya özen göstereceğini söyledi.

Reklam

Alman teknik direktör şu açıklamayı yaptı: "Belki de Madrid'de bir emsal olduğuna göre, oyunculara protokolü aktarmak için 5 dakika ayırmalıyız. Oyuncuların protokolü bilmesi önemli."

İngiltere Milli Takımı'nın bu meseleyi daha önce, Eylül 2025'te Belgrad'da Sırbistan ile oynanan karşılaşmadan önce de tartıştığını belirten teknik direktör, bu tür olaylarla başa çıkmak için net prosedürler bulunduğunu ve olması halinde takımın bunlarla yüzleşmeye hazır olacağını vurguladı.

Reklam

Avrupa Futbol Federasyonu, sahalardaki ırkçı ve ayrımcı davranışlarla mücadele etmek için üç aşamalı bir protokol uyguluyor.

İlk aşama, maçın durdurulması ve hoparlörler aracılığıyla taraftarlardan taşkınlıklara son vermelerinin istenmesiyle başlıyor.

Reklam

Bunların devam etmesi halinde hakem, oyuncuların geçici olarak sahadan ayrılmalarını isteyerek maçı beş ila on dakika arasında bir süre için yeniden durduruyor.

Oyun yeniden başladıktan sonra ırkçı davranışların sürmesi halinde ise hakem, maçı iptal etme yönünde nihai kararı alabiliyor.