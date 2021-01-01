Mısır, Mohamed Salah'ı Tokyo Olimpiyatları'na götürmek istiyor

Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak olan Mısır, ülkenin en büyük futbol ikonu Mohamed Salah'ı olimpiyat kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

Premier Lig'de lider Manchester City'nin 19 puan gerisine düşen ve yarışta erken havlu atan son şampiyon Liverpool, yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın ülkesi Mısır'dan gelen haberle sarsıldı. Mısır U23 Milli Takımı'nın teknik direktörü Shawky Gharib yıldız futbolcunun Tokyo Olimpiyatları kadrosuna dahil etmek istediklerini açıkladı.

Takımların kadrolarına 23 yaş üstü üç oyuncuyu dahil edebildiği olimpiyat kadrosuna dahil olan Salah yaşanan bu gelişmenin ardından olimpiyatlara katılırsa, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılması planalanna olimpiyat oyunlarından ötürü İngiliz ekibinin sezon öncesi kampını büyük oranda kaçıracak.

Krallık yarışında zirvede

Mısır Futbol Federasyonu ve Liverpool'un bu ay bu konuyu görüşmek için bir araya geleceği öğrenilirken, Jürgen Klopp'un takımının pek de sıcak bakmadığı bu gelişmeye onay vermemesi bekleniyor. Bu sezon Premier Lig'de 17 gol atan ve gol krallığı yarışında Bruno Fernandes'in iki, Harry Kane'nin üç gol önünde yer alan Salah, bütün kulvarlarad çıktığı toplam 36 maçta 24 gol kaydetti. Ülkesinin en önemli futbol ikonu olan 28 yaşındaki oyuncu Mısır Milli Takımı formasını giydiği 68 maçta 43 gol kaydetmişti.