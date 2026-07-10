Mısır milli takımının yıldızı, Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansının ardından Avrupa'ya bir adım daha yaklaştı

25 yaşındaki Zamalek savunma oyuncusu Hossam Abdel Majeed, 2026 Dünya Kupası’ndaki tarihi başarının ardından Mısır’ın daha fazla yıldızını Avrupa’daki profesyonel liglere ihraç etme çabaları kapsamında, 1,5 milyon avroluk bir transfer anlaşmasıyla Bulgar kulübü Ludogorets’e katılmaya hazırlanıyor.

Medya mensubu Hani Hatmut, “X” platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sözleşmenin 3 yıl süreli olduğunu ve Bulgar kulübünün Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması halinde Zamalek’e 300 bin avro, Avrupa Ligi grup aşamasına kalması durumunda ise 100 bin avro ödenmesini öngören ek maddeler içerdiğini belirtti.

Mısır Ligi şampiyonluğuna rağmen ciddi bir mali kriz yaşayan Zamalek, oyuncunun gelecekte 4 milyon avroyu aşan herhangi bir satışından elde edilecek gelirin %20’sini elinde tutacak.

Abdelmajeed, Dünya Kupası sırasında teknik direktör Hossam Hassan’ın kadrosunda etkili bir yedek olarak kilit bir rol oynadı; Mısır’ın tarihinde ilk kez son 16’ya yükseldiği bu tarihi yolculukta, 32’li turda Avustralya’yı eleyen belirleyici penaltıyı attı.

Bu adım, Mısır futbolunun genç yetenekleri Avrupa kulüplerine ihraç etme stratejisinin bir parçasıdır. Firavunlar, turnuvaya Avrupa’da oynayan sadece dört profesyonel oyuncuyla katılmıştı: Muhammed Salah, Ömer Marmuş, Haytham Hasan ve İbrahim Adil; Mustafa Muhammed ise kadroda yer almamıştı.