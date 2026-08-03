Mısır ekibi Ahly, Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab'ın milli savunmacı Yasser İbrahim ile mevcut yaz transfer döneminde anlaşmak için sunduğu teklife yanıt verdi.

Suudi Arabistan gazetesi Okaz'a açıklamalarda bulunan Ahly içindeki bir kaynağa göre, Al-Shabab yönetimi, Mısır Milli Takımı'nın savunmacısını yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için önceliklerinin arasına koyduktan sonra, Yasser İbrahim'i kadrosuna katma olasılığını görüşmek üzere kulübe resmen başvurdu.

Kaynak, Suudi kulübünün oyuncuyu Roshn Ligi'nde yeni bir deneyim yaşamaya ikna etmek amacıyla, yıllık 1 milyon 600 bin dolar maaş içeren cazip bir teklif sunduğunu belirtti.

Kaynak ayrıca, Ahly yönetiminin, takımın savunmasının temel taşlarından biri olan Yasser İbrahim'in hizmetlerine duyduğu ihtiyaç nedeniyle teklifi baştan tartışmayı reddettiğini ekledi.

Kaynak, Ahly yetkililerinin oyuncunun kalmasını sağlamak için hızlı bir şekilde harekete geçtiğine ve kulübün ana kadroyu koruma ve etkili unsurların sözleşmelerini yenileme planı çerçevesinde ona yıllık 25 milyon Mısır lirası kazanacağı yeni bir sözleşme teklif ettiğine dikkat çekti.

Yasser İbrahim, takımın birçok kupa kazanmasında öne çıkan bir rol oynadıktan sonra, son yıllarda Ahly'nin en dikkat çeken savunmacılarından biri olarak kabul ediliyor.

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