Mısır milli takımı, Yeni Zelanda karşısında neden 6 oyuncu değişikliği yaptı?

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası 7. Grubun ikinci turunda bugün Pazartesi günü oynanan maçta Yeni Zelanda Milli Takımı'nı 3-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti.

Mısır Milli Takımı teknik ekibi maç boyunca altı oyuncu değişikliği yaptı. 41. dakikada Hamdi Fathi'nin yerine Rami Rabia oyuna girdi; ardından 76. dakikada Ömer Marmuş'un yerine Mahmud Hasan "Trezeguet" ve Mustafa Ziko'nun yerine Hamza Abdülkerim oyuna girdi.

84. dakikada ise Ahmed Sayed “Zizo” İmam Aşur’un yerine, Hossam Abdel Majeed ise Muhammed Salah’ın yerine oyuna girdi; ardından uzatma süresinin 9. dakikasında Muhammed Abdel Moneim, Hossam Abdel Majeed’in yerine oyuna girdi.

Altıncı oyuncu değişikliği, ikinci yarıda oyuna giren Hossam Abdel Majeed’in başından yaralanması nedeniyle gerçekleşti; bu durum, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından onaylanan kafa yaralanmaları protokolünün uygulanmasını gerektirdi.

Yönetmeliklere göre, bir oyuncunun kafasından yaralandığından veya beyin sarsıntısı geçirdiğinden şüphelenilmesi durumunda ek bir oyuncu değişikliği yapılmasına izin veriliyor; bu da Mısır milli takımına maç sırasında altıncı oyuncu değişikliğini yapma hakkı tanıdı.



Bu galibiyet, Mısır milli takımının Dünya Kupası finallerindeki tarihindeki ilk zaferi olarak kabul ediliyor. Takım, 1934, 1990 ve 2018 turnuvalarında hiçbir galibiyet elde edememiş, ancak 2026 turnuvasında tarihine yeni bir sayfa yazmayı başarmıştı.

Bu galibiyetle Mısır Milli Takımı, 4 puanla 7. grubun liderliğine yükseldi. İkinci sırada yer alan İran ve üçüncü sıradaki Belçika'nın her ikisi de 2 puana sahipken, Yeni Zelanda ise 1 puanla grubun son sırasında yer alıyor.