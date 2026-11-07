Seramika Kleopatra'nın teknik direktörü Ali Maher, futbol federasyonunun görevi kendisine vermeye karar vermesinin ardından, Hüsam Hasan'ın yerine Mısır Milli Takımı'nın teknik sorumluluğunu üstlenmeye yaklaştı; yeni teknik ekibin oluşturulmasına yönelik girişimler de başladı. Bu bilgiler, medya mensubu İbrahim Fayık'a ait.

Fayık, "X" sitesindeki sayfasından yaptığı paylaşımda, futbol federasyonu yetkililerinin Ali Maher'in Mısır Kupası'nda Ebu Kır'a karşı şu anda oynanan maçının bitmesini beklediklerini, kendisiyle bir araya gelerek görevi üstlenmesinin detayları üzerinde anlaşmak ve yardımcı ekibin oluşumunu da netleştirmek istediklerini belirtti.

Ali Maher'e görevinde Muhammed Abdülkerim'in yardımcı olması beklenirken, futbol federasyonu yönetim kurulu Muhammed Abdülvahid'i yeni teknik ekip içinde tutmayı arzu ediyor.

Fayık daha önce Hüsam Hasan'ın görevine devam etmemesi kararının kesinleştiğini açıklamış ve ayrılığının resmi duyurusunun bu akşam yapılacağını vurgulamıştı.

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Fayık, sosyal medya sitesi "Facebook"taki resmi sayfasından şunları yazmıştı: "İş bitti. Karar zaten alındı ve bu gece duyurulacak. Hüsam Hasan, Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü olmayacak."

Bu gelişmeler, son dönemde teknik ekibi çevreleyen krizlerin tırmanışa geçmesi ortamında yaşanıyor. Futbol federasyonu, medya kuruluşlarına ve taraftarlara sükuneti koruma ve gerilimi tırmandırmaktan uzak durma çağrısında bulunduğu bir açıklama yayımlamış ve milli takımın menfaati ile istikrarının önceliklerinin başında geldiğini vurgulamıştı.

Ayrıca bu gelişmeler, Yüksek Medya Düzenleme Konseyi'nin, spor alanının dışında tartışma yaratan meseleler nedeniyle Hüsam Hasan'ın medyada görünmesini yasaklama kararıyla aynı zamana denk geldi; buna ek olarak teknik direktör, geçtiğimiz ekim arasında milli takım kaptanı Muhammed Salah ile aralarında çıkan anlaşmazlığın ardından baskılara maruz kalmıştı.

Ali Maher ve Hüsam Bedri'nin isimleri Hüsam Hasan'ın yerine geçecek adaylar arasında ortaya atılmış, ardından müzakerelerin ve futbol federasyonu yetkilileriyle yapılacak beklenen toplantının sonucu beklenerek gözler Seramika Kleopatra'nın teknik direktörüne çevrilmişti.