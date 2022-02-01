Mısır Futbol Federasyonu, Ahmed Hegazi'nin sakatlığı nedeniyle Afrika Uluslar Kupası 2021 kadrosundan çıkarıldığını doğrularken oyuncunun sezonun geri kalanında da yer almayacağını açıkladı.

31 yaşındaki Hegazi, Yaounde'deki Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında Mısır’ın Fas'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlandı.

Son derece çekişmeli geçen karşılaşmada, Kuzey Afrikalılar için önemli bir yere sahip olan Al-Ittihad stoperi, devre arası verilmeden önce yerini Mahmoud Trezeguet'e bıraktı.

Hegazi'nin sakatlığı, perşembe günü turnuvanın finaline ulaşmak için Kamerun'u geçmek zorunda olan Carlos Queiroz'un ekibine ağır bir darbe oldu.

EFA ne söyledi?

Konuyla ilgili EFA tarafından şu açıklama yapıldı:

”Milli takım oyuncusu Ahmed Hegazy’e çekilen röntgenler, sakatlığının özel bir merkezde tedavi gerektiren bağ kas tendonlarının yırtılması olduğunu gösterdi.

“Bu da pazar günü sona erecek olan turnuvayı tamamlayamayacağı anlamına geliyor.”

West Bromwich Albion’un eski yıldızı; Mohamed El-Shennawy, Mohamed Abou-Gabal, Mahmoud Hamdy El-Wensh, Akram Tawfik, Ahmed Fetouh ve Hamdi Fathi'nin ardından Kamerun'da sakatlanan Mısırlı oyunculardan birisi oldu.

Teknik direktör Queiroz’un, Mohamed Abdelmoneim'i Kamerun maçında ilk 11’de başlatması bekleniyor.

Yaşanan bu sakatlıklar moralleri bozsa da Mısır Milli Takımı turnuvadaki iddiasını koruyor.

Öte yandan kaleci Abou-Gabal, Toni Conceicao'nun takımına karşı son dört karşılaşması için hazır olduğunu ifade etti:

“Zor bir maçtı ama buna iyi hazırlandık. Fas ekibine saygı duyduk ve onları iyi inceledik. Seçkin bir takım ve en iyi Afrikalı oyunculara sahip takımlardan birisi.

“Sahada yoğun bir kargaşa olmadı. Bu tip durumlar oyunun bir parçası. Mısırlılar ve Faslılar arasında güçlü bir ilişki var ve biz kardeşiz.

"Sadece küçük bir kas krampım var ve Allah'ın izniyle Kamerun'a karşı yarı final maçında oynayacağım.

"Kazanan ruhumuz ve kolektif olarak organizasyonumuz maçlarda bize yardımcı oluyor ve oyuna odaklanmamızı sağlıyor.”

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