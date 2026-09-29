Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü Hüsam Hasan, takım kaptanı Muhammed Salah'ın bu akşam oynanan ve Mısır'ın 5-0 kazandığı Güney Sudan maçında neden yer almadığını, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ikinci haftasında açıkladı.

Futbol Federasyonu, ilk haftada golsüz berabere biten Angola maçının ardından yaptığı resmi açıklamada, sahanın tartan zemin olması nedeniyle Salah'ın Güney Sudan maçında yer almayacağını duyurmuştu.

Ancak Hüsam Hasan, Güney Sudan maçının ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Salah kişisel nedenlerden dolayı maçta yer almadı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Muhammed Salah bizim için çok önemli bir oyuncu, tüm takım Angola maçında zor koşullardan geçiyordu; daha uzun bir hazırlık dönemi yapsaydık koşullar farklı olurdu."

Şunları ekledi: "Mazeret ya da bahane üretmek istemiyorum, ancak Mısır Milli Takımı kimseye bağlı değildir, bütün oyuncular önemlidir. 120 milyon nüfuslu bir ülkenin milli takımının tek bir oyuncuya bağlı olması kabul edilemez."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Görevim, Mısır Milli Takımı için güçlü bir kadro oluşturmak amacıyla, burada bulunan sadık oyuncularla çalışmaktır."

Şuna dikkat çekti: "Kelimelerimi iyi seçmeye çalışıyorum, iyi niyetli olduğum için konuşuyorum, ancak bazı sözler yanlış anlaşılıyor."

Angola maçıyla ilgili ise şunları açıkladı: "Oyuncular, özellikle Mısır Ligi'nin başlamasıyla birlikte yeterince hazır değildi, ancak performansımız kötü değildi."

Şöyle devam etti: "Güney Sudan maçı zorluydu, saha ve hava koşulları bizi etkiledi, ancak gücümüzü gösterdik ve maça hâkim olduk; galibiyet, ortaya koyduğumuz çalışmayı yansıtıyor."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Eleştiriye her zaman saygı duyarım, baskıya alışkınım ama kimseye cevap vermem; tüm Mısır halkını mutlu etmek için elimizden gelenin en fazlasını yapmalıyız."















