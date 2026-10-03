Mısır Milli Takımı kampı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki yolculuğuna başlamasının ardından henüz nefes alamadan, Firavunlar'ın kadrosu içinde bir gerginlik yaşandığını öne süren basın haberleri yüzünden yeni bir tartışma patlak verdi. Ancak milli takım yetkilileri çıkıp dolaşan iddiaları yalanlayarak teknik ekip ile oyuncular arasında herhangi bir kriz bulunmadığını vurguladı.

Mısır Milli Takımı, elemelerdeki yolculuğuna Angola karşısında alınan golsüz beraberlikle başladı; ardından Güney Sudan'ı 5-0'lık net bir skorla mağlup ederek dengesini yeniden kurdu. Kampını ise yarın pazar günü Kahire Uluslararası Stadı'nda Güney Afrika ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Mısırlı gazeteci Ahmed Abdülbasıt, "MBC Mısır 2" kanalındaki "El-Kora Mea Fayek" programındaki konuşmasında, Mısır Milli Takımı kampının atmosferine ilişkin olduğunu söylediği ayrıntıları açıkladı.

Abdülbasıt, Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve milli takımın Güney Sudan'daki kafile başkanı Halid ed-Derendeli'nin, kafile başkanlığı dönemi boyunca yaşananların ayrıntılarını içeren bir rapor sunması halinde milli takım menajeri İbrahim Hasan'a karşı önlemler alabileceğine işaret etti ve bu durumun onun görevden alınmasına kadar varabileceğini belirtti.

Ayrıca, Angola maçı sırasında ve özellikle Muhammed Salah'ın sahadan çıkışının ardından yedek kulübesinde oyunculara yönelik olduğunu söylediği sözlü taşkınlıklar nedeniyle, milli takım oyuncularından bir kısmının teknik direktör Hüsam Hasan'a karşı bir öfke hali içinde bulunduğundan söz etti.

















İbrahim Hasan'ın maçın ardından bazı oyunculara hakaret içeren sözler sarf ettiğini ve anlatımına göre bunun takım içinde bir öfke haline yol açtığını, ardından Hüsam Hasan'ın durumu yatıştırmaya, özür dilemeye ve ortamı sakinleştirmeye çalıştığını ekledi.

Ahmed Abdülbasıt ayrıca Muhammed Salah'ın milli takım kampından öfke içinde ayrıldığını ve yaşananların takım kadrosu içinde bir gerilim haline neden olduğunu öne sürdü.

Aynı anlatıma göre, krizin ayrıntıları Halid ed-Derendeli'ye ulaştı; gerginlik halinin sürmesi durumunda bazı oyuncuların bir sonraki kamptan uzak kalabileceğine de işaret edildi.

Abdülbasıt, kriz çözülmezse bir sonraki kampa katılmayabilecek oyuncular arasında, diğer oyuncuların yanı sıra Muhammed Salah, Ömer Marmuş ve Muhammed Abdülmünim isimlerini zikretti.









Mısır Milli Takımı, hakareti ve Salah ile tartışmayı yalanladı

Buna karşılık Mısır Milli Takımı'nın medya sorumlusu Muhammed Murad, milli takım kadrosu içinde hakaret veya tartışma yaşandığına dair dolaşan iddiaları hızla yalanladı.

Murad, gazetecilere gönderdiği açıklamalarda, İbrahim Hasan'ın Angola maçı sırasında veya bitiminin ardından milli takım oyuncularından hiçbirine sövmediğini ya da hakaret etmediğini vurguladı.

Ayrıca Hüsam Hasan ile Muhammed Salah arasında bir tartışma yaşandığını da yalanlayarak, teknik direktör ile milli takım kaptanının yedek kulübesinde göründüğü video görüntülerinde aralarında herhangi bir tartışma bulunmadığını vurguladı.

Teknik ekibin maçın ardından oyuncularla bir toplantı yapmadığını, ekip üyelerinin Kahire Stadı'ndaki küçük bir odada bulunduğunu, oyuncuların ise soyunma odasının içinde olduğunu açıkladı.

Daha sonra herkesin otele gittiğini, orada Hüsam Hasan'ın oyuncularla yemek masasında bir araya geldiğini ve onlara destek vermeye, moral yükseltmeye özen gösterdiğini ekledi.

Murad, herhangi bir toplu öfke hali veya oyuncu gruplarının bir sonraki kampta milli takıma katılmayı boykot etme konusunda bir anlaşması bulunmadığının altını çizdi.









İbrahim Hasan tansiyonu yükseltiyor: Başsavcılığa suç duyurusu

Krizin yansımaları yalanlama sınırında durmadı; zira Mısır Milli Takımı menajeri İbrahim Hasan, Firavunlar'ın kampı içinde yaşandığı söylenen olaylara ilişkin açıklamalar nedeniyle "El-Kora Mea Fayek" programına karşı yasal işlem başlatacağını açıkladı.

İbrahim Hasan, "Yalla Kora" sitesine yaptığı özel açıklamalarda şunları söyledi: "El-Kora Mea Fayek programına karşı başsavcılığa suç duyurusunda bulunacağım, avukat da işlemleri başlattı bile."

Böylece Mısır Milli Takımı kampının atmosferine dair dolaşan haberler, takım içinde gerginlik ve öfke olduğundan söz eden bir anlatım ile bu ayrıntıları yalanlayan resmî bir yanıt arasında açık bir krize dönüştü; yasal işlemlerin ve resmî raporların, geçtiğimiz dönemde yaşananların gerçeğini ortaya çıkarması bekleniyor.