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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mısır milli takımı heyeti, Fas maçıyla eş zamanlı olarak ABD'den ayrılıyor

I. Hassan
Mısır
Fas
Dünya Kupası
Fransa - Fas
Fransa
Mısır
Fas
Fransa
ABD

Maçın düdüğüyle birlikte dönüş yolculuğu!

Mısır milli takımı heyeti, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas’ı izlemek için ABD’de kalmayacak; zira İbrahim Hasan, Kahire’ye dönüş tarihini belirledi.

Firavunlar'ın heyeti, "Atlas Kaplanları"nın Fransa ile oynayacağı maçın başlamasıyla tam olarak aynı saatte ABD'den ayrılacak.

Mısır Milli Takımı Menajeri İbrahim Hasan, Arjantin'e karşı 3-2'lik skorla dramatik bir şekilde son 16 turundan elendikten sonra, Firavunlar'ın Atlanta'dan ABD saatiyle tam saat 16.00'da, Kahire saatiyle ise 23.00'da ayrılacağını açıkladı.

Mısır Milli Takımı, 79. dakikaya kadar 2-0 öndeydi, ancak maçın gidişatı bir anda tersine döndü ve Arjantin Milli Takımı, dünya çapında tepkilere yol açan geniş çaplı hakem tartışmaları eşliğinde 14 dakika içinde üç gol attı.

İbrahim Hasan, Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kahire’ye dönüş yolculuğunun 12 saatten fazla süreceğini belirtti. 

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
Fas crest
Fas
MAR

Uçuş saati, heyetin Fas ile Fransa arasındaki çeyrek final maçının başlangıç düdüğü çalındığı anda havada olacağı anlamına geliyor; bu da, turnuvada kalan tek Arap takımı olan Fas'ı desteklemek üzere hiçbir resmi Mısır heyetinin maça katılamayacağını resmen kesinleştiriyor.

Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’nda “tarihi başarı” olarak nitelendirdiği performansa takdir göstererek, Hüsam ve İbrahim Hasan ikizlerinin sözleşmelerini 2030 yılına kadar uzattığını duyurmuştu; ancak bu, Firavunlar’ın hayalini tüm dünyanın unutamayacağı bir şekilde sona erdiren acı bir elemeye rağmen gerçekleşmişti.

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