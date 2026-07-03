Mısır milli takımı, Avustralya'yı yenmek için Kylian Mbappé'den nasıl yararlandı?

Mısır milli takımı, Avustralya ile oynadığı penaltı atışları öncesinde Real Madrid’in yıldızı Fransız Kylian Mbappé’nin görüntülerini kullandı; bu taktiksel hamle, takımın tarihi bir başarıyla son 16 turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Mısır Milli Takımı, normal süre ve uzatmaların ardından 4-2'lik penaltı atışları galibiyetiyle Avustralya'yı mağlup ederek, tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

İkinci uzatma devresinin bitimine az bir süre kala, Avustralyalı kaleci Matthew Ryan, penaltı atışlarını kurtarma becerisine güvenerek 119. dakikada oyuna girdi.

Maç kayıtlarında, Mısır milli takımının performans analistinin oyunculara, geçen sezon İspanya Ligi’nde oynanan iki karşılaşmada Mbappé’nin Avustralyalı kaleci Matthew Ryan’ın kalesine attığı iki penaltı golünün video görüntülerini gösterdiği görüldü.

Mısır’ın stratejisi mükemmel bir şekilde işe yaradı; Firavunlar 4 penaltı golü atarken Kangurular sadece 2 gol atabildi ve Mısır, tarihlerinde ilk kez galibiyet elde ederek son 16 turuna yükseldi.