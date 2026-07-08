İnternette, Arjantin ile Mısır arasındaki tartışmalı maçın (3-2) ardından tamamen çileden çıkan Mısır teknik direktörü Hossam Hassan’a ait çeşitli görüntüler dolaşıyor.

Mısır, Salı akşamı maçın son dakikalarında son dünya şampiyonu karşısında 2-0'lık üstünlüğünü kaybetti; ancak Hassan, hakemin, özellikle de takımına verilmesi gereken bir penaltıyı görmezden gelmesi gibi kararlarıyla takımının ciddi şekilde mağdur edildiğini savundu.

Milli takım teknik direktörü, maçın hemen ardından sert bir röportaj verdi ve maçın yukarıdan manipüle edildiğini, Arjantin’in kazanması gerektiği yönünde konuştu.

“Sonuçları ne olursa olsun, düşündüğümü söyleyeceğim. Bu maç açıkça manipüle edildi ve tüm dünya bunu gördü. Ve bir şey daha söylemek istiyorum: Eğer onların kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa, neden herkesi gelip Dünya Kupası’na katılmaya çağırıyorlar?”

Hassan’ın sözleri, şaşkınlığa neden olan tek şey değil. Görüntülerde, sahadan ayrılırken tamamen çileden çıktığı ve hatta bir kameramana saldırdığı görülüyor.

Cuma akşamı Avustralya’yı yendikten sonra Filistin bayrağıyla kutlama yapan milli takım teknik direktörü, Salı günü bir İsrail bayrağıyla karşı karşıya kaldı. Bir Arjantinli taraftar, maçın ardından bu bayrağı Hassan’a gösterdi.

Görüntülerde, Hassan’ın taraftara doğru el hareketi yaptığı görülüyor. Ardından, olayı kaydetmeye çalışan bir kameramana saldırıyor.











