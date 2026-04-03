Mısır maçıyla ilgili bir Faslı yıldız: Dinlere saygısızlık... ama İspanya ırkçı değil

Espanyol'un Faslı bek oyuncusu Omar El Hilali, geçtiğimiz günlerde Katalan ekibinin stadyumunda oynanan İspanya-Mısır dostluk maçında yaşanan ırkçı tezahüratları şiddetle kınadı.

İspanyol "Sport" gazetesine verdiği röportajda El Hilali, "Bence söylenecek her şey söylendi, görüntüler ortada... Kaç kişi olduğunu bilmiyorum ama kesinlikle azınlık bir grup ve bundan sonra yapılması gerekenler yapılacaktır" dedi.

Halıli sözlerine şöyle devam etti: "Ancak evet, bu tezahüratlar üzücü, ister Müslümanlara, ister Hıristiyanlara... ya da tüm dinlere karşı olsun. Bunun, çok sayıda insanın inandığı bir dine saygısızlık olduğunu düşünüyorum ve tekrar ediyorum: Bu, dünyadaki herhangi bir dine saygısızlıktır."

Genç oyuncu şöyle devam etti: "Bu çok zor bir durum, çünkü seyirci çok fazla ve sen maça odaklanıyorsun... Ama Lamine Yamal'ın (İspanya oyuncusu) yerinde olsaydım, elbette bu beni rahatsız ederdi... Bence bu tezahüratlar asla olmamalı ve bunu yapanlar sorumluluk almalı, onlar azınlık."

İspanyol stadyumlarındaki ırkçılık olgusuna ilişkin görüşünü, kendi deneyimlerine dayanarak açıklayan El Hilali, "Kişisel deneyimlerime göre, bazı münferit olaylara rağmen İspanya'nın ırkçı bir ülke olmadığını hep düşündüm. Azınlığın davranışlarını tüm ülkeye genelleştirmek mümkün değil" dedi.

Faslı yıldız, daha önce ırkçılıkla karşılaştığını belirtti ve yasal sürece olan güvenini şu sözlerle vurguladı: "Konu %100 kesinleşene kadar daha fazla yorum yapamam."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Sonuçta bizler, futbolcu olmaktan önce insanız. Birbirimize saygı duymalıyız, çünkü saygı olmadan futbolun bir değeri kalmaz."