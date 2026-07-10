Mısır maçının ardından tartışmalı bir kutlama… FIFA, kurallara aykırı olmasına rağmen Arjantin’i cezalandırmayı reddetti

Basında yer alan haberlere göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Mısır’ı 3-2 mağlup ettikten sonra oyuncuların tekrarladığı ve Malvinas Adaları’na (Falkland) atıfta bulunan tezahüratın yol açtığı tartışmalara rağmen, Arjantin milli takımına herhangi bir yaptırım uygulamayacak.

RMC ağının İngiliz "Daily Mail" gazetesinden aktardığına göre, FIFA, uluslararası federasyonun tüzüğünde turnuvalar sırasında siyasi nitelikteki slogan veya tezahüratların kullanılması yasak olmasına rağmen, Arjantin milli takımı aleyhine herhangi bir disiplin işlemi uygulamamaya karar verdi.

Mısır'ı yendikten sonra tartışma yaratan tezahürat

Çeyrek finale yükseldikten sonra Arjantin milli takımının resmi hesaplarından soyunma odasından çekilmiş bir video yayıldı. Videoda oyuncular, Arjantin’in 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuyla özdeşleşen ünlü “Muchachos” şarkısının değiştirilmiş bir versiyonunu söylüyorlardı.

Milli takımın resmi hesabı, videoya “Dersinizi alın… Scaloni’nin takımı böyle şarkı söyler” ifadesini ekledi.

Sloganda Diego Maradona ve Lionel Messi'ye atıfta bulunulmasının yanı sıra, Arjantin ile İngiltere arasında ihtilaflı olan Malvinas Adaları'na da değinildi.

Şarkının sözleri arasında “Malvinas için, Diego için ve Leo’nun (Messi) son Dünya Kupası için… Formada dördüncü yıldızın parladığını görmek istiyorum” ifadeleri yer alıyor.

Şarkıda ayrıca, 1994 Dünya Kupası’na atıfta bulunularak “Maradona’dan çalınan kupa” ifadesine yer verildi; bu, Arjantinli efsanenin yasaklanmış bir madde kullandığı tespit edilerek turnuvadan men edildiği olaya bir göndermeydi.

Tarihi bir anlaşmazlığa atıf

Gazete, en çok tartışmaya yol açan şeyin Maradona’ya yapılan atıf değil, 1982’de Arjantin ile İngiltere arasında 74 gün süren ve 649 Arjantinli asker ile 255 İngiliz askerin ölümüne yol açan savaşın yaşandığı Malvinas Adaları’na yapılan atıf olduğunu belirtti.

İngiliz medya kuruluşları, FIFA tarafından düzenlenen bir turnuva sırasında kutlama tezahüratında bu konunun gündeme getirilmesinin siyasi boyutlar taşıdığını ve bunun Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) kurallarına aykırı olduğunu savunuyor.

FIFA, Arjantin’e ceza vermeme konusunda ısrarcı

FIFA yönetmelikleri, turnuvalarında siyasi içerikli sloganların atılmasını veya tezahüratların yapılmasını yasaklasa da, "Daily Mail" gazetesi, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun Arjantin milli takımına herhangi bir ceza uygulamayacağını doğruladı.

Gazete, FIFA’nın konuyla ilgili resmi bir yorum yapmayı reddettiğini, ancak son şampiyon aleyhine herhangi bir disiplin işlemi başlatmayı planlamadığını da ekledi.

İngiltere ile karşılaşma ihtimali konuyu yeniden gündeme getiriyor

Gazete, Arjantin ve İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finaline yükselmesi durumunda tartışmanın önümüzdeki günlerde yeniden alevleneceğini öngördü.

İngiltere milli takımı çeyrek finalde Norveç ile karşılaşırken, Arjantin milli takımı ise İsviçre ile karşılaşacak; bu aşamayı geçmeleri halinde iki takımın galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.