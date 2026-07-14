Mısır maçını örnek göstererek... Alan Shearer, Arjantin'in İngiltere karşısında alacağı "mantıksız kararlar" konusunda uyarıda bulundu

İngiliz futbol efsanesi Alan Shearer, yarın Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak İngiltere-Arjantin maçındaki hakemlik konusunda uyarıda bulundu.

"Üç Aslanlar"ın efsanesi, yarı final maçı öncesinde Arjantin lehine verilen "mantıksız" kararları eleştirdi.

Üç büyük turnuvada İngiltere'yi temsil eden Shearer, maçın kaderinin Amerikalı hakem Ismail Al-Fath ve VAR yardımcılarına bağlı olabileceğini düşünüyor.

"Daily Mail" gazetesine göre, İngiltere Premier Ligi'nin tarihi golcüsü, turnuvadaki tutarsız hakemlikten endişe duyuyor ve son şampiyon Arjantin'in İngiltere karşısında haksız bir avantaj elde etmesinden korkuyor.

Shearer, Arjantin lehine cömert kararlar verme eğilimi olduğunu düşünüyor.

Mısır, Lionel Scaloni'nin takımına karşı oynadığı son 16 turu maçında, bir kontra ataktan gelen muhteşem bir golün iptal edilmesine itiraz etmişti; çünkü Lisandro Martínez'in topu haksız bir şekilde elinden alındığını düşünmüştü.

Ayrıca çeyrek final maçının uzatma dakikalarında, kimlik hatasıyla ilgili yeni kurallar nedeniyle İsviçreli forvet Breel Embolo’ya ikinci sarı kart gösterilmesi de Arjantin’in şansına oldu.

Bununla birlikte, en tartışmalı kararlar grup aşamasında verildi; gazetenin haberine göre, Lionel Messi, Cezayirli Issa Mendy’ye yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmedi.

Ayrıca, Messi’nin maçta üç gol atmasının ardından Cezayir Futbol Federasyonu FIFA’ya şikayette bulundu.

Shearer, “Hakem kararlarının ya da VAR’ın Arjantin’e karşı yenilgimize yol açabileceğinden biraz endişeliyim, çünkü turnuvanın başından bu yana hakemlerin ve VAR’ın yaklaşımının büyük ölçüde değiştiğini düşünüyorum” dedi.

Şirrer sözlerine şöyle devam etti: “Arjantin lehine verilen bazı kararlar beni hayrete düşürdü, özellikle de Mısır’ın golünün iptal edildiği karar.”

Shearer sözlerine şöyle devam etti: “Bence bunlar boş laf. Onlarla oynarken bu durum biraz endişe verici.”