Mısır maçına kıyasla 4 değişiklik... Brezilya'nın Fas karşısında beklenen kadrosu

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası 3. Grup'un ilk turunda yarın Cumartesi günü (ABD Doğu Kıyısı saatiyle) oynanacak Fas maçında sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.

"ESPN"in Brezilya versiyonuna göre, Ancelotti son antrenmanda aynı kadroya güvenmeyi tekrarladı ve bu da ilk 11'in nasıl olacağına dair net bir işaret verdi.

Fas maçında, Mısır'a karşı oynanan önceki hazırlık maçına (2-1) kıyasla kadroda birkaç değişiklik olması bekleniyor. Ancelotti, Wesley, Roger Ibáñez, Douglas Santos ve Igor Thiago'nun yerine sahaya sürecek.

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Brezilya medyasına göre, Seleção'nun maça şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Kaleci olarak Alisson, onun önünde Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães ve Alex Sandro.

Orta sahada: Casemiro ve Bruno Guimarães, forvette ise Lucas Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior ve Matheus Cunha oynayacak.

Brezilya milli takımı, Dünya Kupası'nda altıncı şampiyonluğunu kazanmayı hayal ederken, Atlas Kaplanları ise (Katar 2022) turnuvasında yarı finale yükseldikleri geçen turnuvadaki başarıyı tekrarlamak ve hatta aşmak istiyor.