Mısır kulübü, Dani Alves ile anlaşıp Lionel Messi ile çalışmak istiyor

​Kulübün sahibine göre; Mısır Premier Ligi'ne yükselen Pharco FC'nin büyük hedefleri var.

Bu sezon birinci lige yükselen Mısır ekibi Pharco FC'nin sahibi Shreen Helmy, Dani Alves'i kulübe getirmek istediğini söylerken aynı zamanda bir yardım girişimi için Lionel Messi ile çalışmayı umuyor.

Pharco FC, bu sezon yalnızca 4 mağlubiyet alarak ikinci ligi birinci sırada bitirdi ve kulüp Brezilyalı yıldız için kolları sıvadı.

Dani Alves şu anda eski kulübü Sao Paulo ile boy gösterse de Mısır ekibinin tüm zamanların en iyi beklerinden birini kadroya katma umutları sürüyor.

Shreen Helmy ne söyledi?

ElHadath AlYoum'a konuşan Helmy kulüp için hedeflerini ortaya koydu:

"Sao Paulo'dan Dani Alves'i getirmek için çalışıyorum çünkü onun deneyiminden faydalanabiliriz.

Alves ile tanıştım ve bana 8 yaşından beri Sao Paulo ile oynamak istediğini söyledi, onu Mısır Premier Ligi'ne getirebileceğimi düşünüyorum."

Messi umudu

Helmy, Arjantinli yıldızı kadroya kazandırmak zor olsa da Messi ile başka bir projede çalışmak istediğini söyledi.

Hepatit C ile mücadelenin bir parçası olan Lionel Messi bu kapsamda Mısır'ı ziyaret ederek "mücadelede dünyaya liderlik etmek istediğini" söylemişti.

Helmy bu davada Messi'nin yanında olmaya istekli:

"Messi ile bir sözleşme imzalamak için değil, Hepatit C tedavisine yaptığı katkının ardından onunla ilişkilerimizi güçlendirmek için görüştük."

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