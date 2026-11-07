Mısır Milli Takımı menajeri İbrahim Hasan, son dönemde maruz kaldığı eleştiriler ve saldırılar karşısında kardeşi, Firavunlar'ın teknik direktörü Hüsam Hasan'ı güçlü bir şekilde savunmak için sessizliğini bozdu; kardeşinin milli takım uğruna verdiği mücadeleyle ilgili sarsıcı insani ve sağlık perde arkasını ifşa ederken, bazı medya mensuplarına ve eski meslektaşlarına sert mesajlar yöneltti.

İbrahim Hasan'ın açıklamaları, sosyal medya sitesi "Facebook" üzerindeki kişisel hesabından geldi. Bu açıklamalar, Mısır Futbol Federasyonu bünyesinde, 2026 Dünya Kupası'nda Firavunlar'ı son 16 turuna yükseltmesine rağmen Hüsam Hasan'ı görevinden uzaklaştırma düşüncesi bulunduğunu ortaya koyan medya raporlarının ardından, Mısır milli takımının teknik ekibinin geleceğiyle ilgili tartışmaların yükseldiği bir ortamda geldi.

İbrahim Hasan mesajlarına, kardeşine saldıranlara sert bir eleştiri yönelterek başladı ve Mısır taraftarının sevincini bozma girişimlerinin nedenlerini sorguladı. Şöyle yazdı: "Mısır için Allah'tan korkun, iyi insanların ve milli takımlarının formasını, armasını ve Mısır bayrağının renklerini yeniden ezberleyen çocukların sevincini neden kırmak istiyorsunuz? Ülkelerinin bayrağının rengini ve şeklini neredeyse unutmak üzere olan, ancak maçlar sırasında ve sonrasında halkın birlikteliğini ve sevincini, tüm dünyanın Mısır milli takımına duyduğu saygıyı hatırlayan gurbetteki Mısırlılara çocuklarını sorun."

Şunları ekledi: "Mısır'ı mutlu etmek için kendini feda eden, ülkesine sadık ve âşık olan Hüsam Hasan'ı hatırlayın. Hangimizin hayatında hatası ya da sınavı yoktur? Tüm özel koşullarına rağmen bir işi ve ülkesinin adı var; milli takım uğruna her şeyi arkasında bırakıyor. Neden her durumda böyle bir savaş veriyoruz? Ve neden her kamp öncesinde bize karşı amansız bir savaş başlıyor?"

Medya mensuplarına ve eski meslektaşlara saldırı

Milli takım menajeri, bazı eski meslektaşları ve medya mensuplarından gelen, kin ve gereksiz saldırı olarak nitelendirdiği duruma değinerek, teknik ekibin elde ettiği başarıların, tecrübeyi küçümsemek yerine desteklemek için bir teşvik olması gerektiğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Bir zamanlar aynı tabaktan yemek yediğimiz, Mısır bayrağı olan tek bir amblemi taşıdığımız meslektaşlardan bu kin de neyin nesi? Ve medya mensuplarının çoğundan gelen bu sürekli saldırı, her küçük büyük meselede elde ettiğimiz herhangi bir başarıyı küçümseme de niye? Neden küçük şeyleri büyütüyor ve Mısır halkının üzerinde yetiştiği değerleri unutuyoruz?"

İbrahim Hasan, milli takımın başına geçmeyi arzulayan teknik direktörlere bir mesaj yönelterek, mevcut tecrübenin başarısının gelecekte onların önünü açabileceğini, başarısızlığın ise federasyonu seçimlerinde daha temkinli hale getireceğini vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Onun yerinde olmayı dileyen meslektaşlara bir tavsiye ve mesaj: Benim ve Hüsam'ın başarısı, sana ileride onun yerinde olma fırsatını verecek olan şeydir, çünkü karar sahibi tecrübemizden emin olacak ve yabancı bir teknik direktöre başvurmak yerine sana korkmadan fırsatını verecek. Ama ben başarısız olursam, sana fırsat gelmeyecek."

Ciddi sağlık perde arkası: Hüsam Hasan ölümden döndü

İbrahim Hasan mesajının en çarpıcı bölümlerinden birinde, kardeşinin milli takımla geçirdiği süreçte maruz kaldığı ciddi sağlık ayrıntılarını ifşa ederek, kamplar, maçlar ve elemeler sırasında tekrarlayan kalp krizleri geçirdiğini ve neredeyse bir trajediyle sonuçlanacak hassas tıbbi müdahaleler geçirdiğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Açıklamak istemediğim bir bilgi var. Hüsam'ın kamplar, maçlar ve elemeler sırasında birden fazla kez angina pektoris geçirdiğini ve son anlarda elektroşoklarla kurtarıldığını biliyor musunuz? Kısa bir süre sonra stent takıldı, ardından bir ay sonra tekrar ameliyat odasına girdi ve korkmayayım diye bana ameliyatın yalnızca bir saat süreceğini söylediler."

Kardeşinin ameliyat odasından çıkmasını beklediğini, bu sırada doktorların gecikmenin nedeni hakkında farklı cevaplarla kendisini yatıştırmaya çalıştığını, daha sonra bazı tahliller yaptırmak için hastaneye yaptığı bir ziyaret sırasında ameliyatı yapan doktorla karşılaşmasının ardından çok daha ciddi bir gerçekle karşılaştığını ekledi.

Devamında şunları söyledi: "Birkaç gün sonra rutin tahliller yaptırmak için hastaneye gittim ve ameliyatı yapan doktorla tesadüfen karşılaştım; bana gecikmenin nedenini benden sakladığını söyledi: Hüsam'ın büyük bir ihtimalle ameliyat odasından canlı çıkamayacağını, çünkü ameliyatın kalp damarlarında olduğunu ve son derece karmaşık geçtiğini anlattı."

İbrahim Hasan ayrıca Brezilya maçı sırasında yaşanan zor bir anı da hatırlattı; kardeşinin ameliyat sonrası normal şekilde yürüyemediğini veya ayakta duramadığını, ancak oyuncuların moralinin etkilenmemesi ve sağlık durumunu fark etmemeleri için oyuncuların ve kameraların önünde görünmekte ısrar ettiğini açıkladı.

Şöyle dedi: "Ameliyattan sonra yürüyemiyor ve ayakta duramıyordu, durum son derece zordu. Kameralar ya da oyuncular moralini etkileyecek bir şey fark etmesin diye ondan oturmasını istedim, ama o kenar çizgisinde ayakta durmakta ısrar etti."

İbrahim Hasan, bu ayrıntıları aralarında kardeşi, doktor Muhammed Ebu'l-Ala ve hastanedeki sağlık ekibinin de bulunduğu çok sınırlı sayıda yakınından başka kimsenin bilmediğini vurguladı; mesajını ise tüm bu çilenin kendisini ve kardeşini milli takımla çalışmaya devam etmekten alıkoymayacağını belirterek sonlandırdı.

Şöyle dedi: "Tüm bu ayrıntıları, Doktor Muhammed Ebu'l-Ala ve hastanedeki doktor ekibi dışında hiç kimse, kardeşlerim bile bilmiyordu. Özür dilerim, bu benim ve Hüsam'ın maruz kaldığımız tüm bu nankörlük ve savaşlar yüzünden içimi dökmemdir, ama bizi devirmeyi ya da durdurmayı başaramayacaklar, çünkü Mısır bizden bu fedakârlığı hak ediyor."

Futbol federasyonunun bildirisi ve milli takımın hazırlıkları

Belirtmek gerekir ki Mısır Futbol Federasyonu bugün cumartesi günü resmi bir bildiri yayımlayarak sükûnet ve dayanışma çağrısında bulundu ve medyadan ve taraftardan, milli takımın önümüzdeki müsabakalara hazırlıklarını etkileyebilecek gerilimden ve tepkilerden uzak durmalarını istedi.

Mısır milli takımı, içinde bulunduğumuz kasım ayında 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü hafta maçlarında Malavi ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu süreçte Hüsam ve İbrahim Hasan, 2026 Dünya Kupası'ndaki Mısır-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın kararıyla 3 maç men cezası aldıkları için sahada bulunmayacak.

Firavunlar elemelerde Angola, Güney Sudan ve Malavi millî takımlarıyla birlikte ikinci grupta yer alıyor. Mısır milli takımı 4 puanla sıralamanın lideri konumunda; ikinci sıradaki Angola'ya averajla üstünlük sağlıyor. Malavi 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Güney Sudan milli takımı puansız olarak son sırada bulunuyor.

Mısır milli takımı elemelerdeki yoluna sahasında Angola karşısında golsüz berabere kalarak başlamış, ardından deplasmanda Güney Sudan'ı beş golle gole karşılık yenerek galibiyet serisine geri dönmüştü.