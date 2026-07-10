Mısır karşısında zor anlar yaşadıktan sonra… Arjantin’in İsviçre karşısında sahaya çıkması beklenen kadro

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerinde önümüzdeki Pazar sabahı (GMT saatine göre) İsviçre ile karşılaşacak ve yeni bir zorlu mücadeleye girecek.

ABD'nin Kansas kentinde oynanacak maçın heyecanla beklendiği bu günlerde, teknik direktör Lionel Scaloni kadrosuna son rötuşlarını yapmaya devam ederken, ilk 11'de iki önemli belirsizlik devam ediyor.

Arjantinli "TyC Sports" kanalının aktardığına göre, teknik ekibin niyeti, çeyrek finalde Mısır'a karşı (3-2) başladıkları temel yapıyı korumaktır.

"Albirroja"nın maçın büyük bir bölümünde geride kaldığı bu karşılaşmanın senaryosuna bakılmaksızın, performans açısından iç değerlendirmeler olumluydu. Teknik ekip, takımın maça hakim olduğunu ve net gol fırsatları yarattığını düşünürken, en belirgin sorunların kale önünde etkin olamama ve bazı savunma hataları olduğu belirtildi.

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Bu değerlendirmeye göre, tüm göstergeler Arjantin milli takımının İsviçre karşısında benzer bir kadroya güveneceğini, ancak bir veya iki değişiklik yapma olasılığının da olduğunu işaret ediyor.

Her zamanki gibi Scaloni, seçimleriyle ilgili herhangi bir ipucu vermeden, nihai kararını maç gününe kadar bekleyecek.

En büyük belirsizlikler sağ bek ve forvet pozisyonlarında yoğunlaşıyor. Sağ kanatta Gonzalo Montiel ve Nahuel Molina ilk 11'de yer almak için rekabet ederken, Julian Alvarez ve Lautaro Martinez ise hücum hattının liderliği için yarışıyor.

Takım içi rekabet, en ufak ayrıntıların bile fark yaratabileceği bu maçta kadroda bazı değişiklikler yapılmasına yol açabilir.

"TyC Sports"a göre Arjantin milli takımının maça şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Kaleci: Emiliano Martínez.

Defans: Nahuel Molina veya Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Orta saha: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister.

Forvet: Lionel Messi ve Julian Álvarez veya Lautaro Martínez.