Mısır karşısında... Messi, Dünya Kupası’nda hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde zirveye oturdu

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile oynanacak maçta, hem erkekler hem de kadınlar Dünya Kupası şampiyonu unvanını elde etti.

Mısır Milli Takımı, biraz sonra Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Atlanta Stadyumu'nda Arjantin Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Arjantin milli takımının ilk 11'inde yer alan Lionel Messi, 3 maçta ilk 11'de, bir maçta ise yedek olarak sahaya çıktıktan sonra, 2026 Dünya Kupası'ndaki beşinci maçına çıkacak.

Fransız "Radio Monte Carlo" radyosuna göre, Messi bu katılımıyla erkekler ve kadınlar Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu oldu; toplamda 31 maça çıktı.

"La Pulga", Kadınlar Dünya Kupası'nda milli takımıyla 30 maça çıkan Amerikalı Kristin Lilly'yi geride bıraktı.

Messi, 20 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor ve Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin sadece bir gol gerisinde.