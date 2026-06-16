Mısır kampında büyük üzüntü… Hossam Hassan, Trezeguet ile özel bir görüşme yaptı

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Belçika ile 1-1 berabere kalmasının ardından Mısır Milli Takımı'nda hüzün hakim oldu.

Mısır Milli Takımı'nın medya koordinatörü Muhammed Murad, "ON Sport FM" radyosunda yayınlanan "Ma'a Shubair" programına telefonla bağlanarak, teknik direktör Hossam Hassan'ın maçtan sonra uyuyamadığını söyledi. Murad, oyuncuların maç sırasında elinde olan galibiyet fırsatını kaçırmanın yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle bu duruma düştüklerini belirtti.

Murat, analistler, eleştirmenler ve taraftarlar tarafından Mısır Milli Takımı'na büyük bir olumlu destek olduğunu ekledi. Aynı zamanda teknik ekibin, "trend ve şöhret peşinde koşan, 'karşı çık, tanın' sistemini benimseyen" olarak tanımladığı kişileri görmezden geldiğini vurguladı ve Hossam Hassan'ın her zaman milli takımın çıkarları doğrultusunda çalıştığını ve takımın hedeflerine hizmet eden oyuncuları seçtiğini vurguladı.

Medya koordinatörü, teknik ekip ile milli takım kaptanı Muhammed Salah arasındaki ilişkinin son derece iyi olduğunu açıkladı. Salah'ın, maçın bir anında hakem kararlarına itiraz ederken sahada Hüsam Hasan'ı sakinleştirmeye özen gösterdiğini belirten koordinatör, takım içinde herhangi bir gerginlik olmadığını vurguladı.

Ayrıca Hossam Hassan'ın, kadroda yer almayan Trezeguet ile psikolojik olarak destek olmak amacıyla bir görüşme yaptığını da belirtti. Teknik ekibin bu tür detaylara büyük önem verdiğini vurgulayan koordinatör, Spokane'de düzenlenen kampı da övdü ve bu kampı "mükemmel" olarak nitelendirerek, oyuncuların hazırlık sürecinde olumlu bir rol oynadığını söyledi.

Başka bir gelişmede ise Mısır Milli Takımı Medya Koordinatörü, efsanevi Alman yıldız Bastian Schweinsteiger'in Muhammed Hani'nin seviyesinden etkilendiğini ve performansını övmek için onu aradığını ekledi.

Mısır Milli Takımı, grup aşamasının ikinci turu kapsamında Pazartesi günü saat 04.00'te Yeni Zelanda ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maç, eleme turlarına yükselme yarışında Firavunlar için büyük önem taşıyor.

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etme hedefiyle bu maça giriyor. Takım, bugüne kadar Dünya Kupası'nda 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle yetinmişti.