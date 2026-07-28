Mısır Kadın Milli Takımı, bugün salı günü Fas'ta düzenlenen Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'ndaki macerasına, grup aşamasının ilk turunda Zambiya karşısında (6-0) kaybettiği felaket niteliğindeki bir yenilgiyle başladı.

Zambiya forveti Barbara Banda 4 gol kaydederek ülkesinin milli takımını Mısır kadınları karşısında ezici bir galibiyete taşırken, diğer iki gol Rachael Nachula ve Ireen Lungu'dan geldi.

Bu galibiyet Zambiya Kadın Milli Takımı'nın puanını 3'e çıkararak grubun zirvesine taşırken, Mısır Milli Takımı puansız bir şekilde sıralamanın son basamağında kaldı.

Mısır Kadın Milli Takımı son derece sönük bir görüntü sergiledi ve 90 dakika boyunca Zambiya'nın hücum tufanına karşılık veremedi.

Mısır Kadın Milli Takımı, Zambiya, Malavi ve Nijerya milli takımlarıyla birlikte üçüncü grupta yer alıyor.

Mısır Kadın Milli Takımı ikinci turda önümüzdeki cumartesi günü Malavi'yle karşılaşacak, grup aşamasındaki serüvenini ise çarşamba günü Nijerya karşısında noktalayacak.