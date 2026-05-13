Mısır - İran maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Lumen Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

Her iki ülke de tutkulu taraftar kitlelerine sahip ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçme hedefiyle yola çıkmışken, 26 Haziran'da Lumen Field'da oynanacak Mısır-İran maçı için resmi ve yeniden satış platformlarında bilet talebi şimdiden hızla artıyor.

GOAL, bilet fiyatları, konaklama paketleri, stadyum detayları ve biletler tükenmeden koltukları garantilemenin en ucuz yolları dahil olmak üzere, Mısır-İran maçı biletlerini nasıl satın alacağınızla ilgili bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Mısır - İran maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 26 Haziran 2026 - 18:00 Mısır - İran Lumen Field, Seattle Bilet

Mısır'ın 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 Belçika - Mısır Lumen Field, Seattle Bilet 21 Haziran 2026 Yeni Zelanda - Mısır BC Place, Vancouver Bilet 26 Haziran 2026 Mısır - İran Lumen Field, Seattle Bilet

İran'ın 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 İran - Yeni Zelanda SoFi Stadyumu, Los Angeles Bilet 21 Haziran 2026 Belçika - İran SoFi Stadyumu, Los Angeles Bilet 26 Haziran 2026 Mısır - İran Lumen Field, Seattle Bilet

Mısır - İran maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır - İran maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

Resmi FIFA bilet satışları: FIFA, rastgele çekilişler ve "ilk gelen alır" esasına dayalı satış dönemleri dahil olmak üzere, biletleri aşamalı olarak satışa sunmaya devam ediyor.

FIFA, rastgele çekilişler ve "ilk gelen alır" esasına dayalı satış dönemleri dahil olmak üzere, biletleri aşamalı olarak satışa sunmaya devam ediyor. FIFA yeniden satış pazarı: Artık maça katılamayacak olan taraftarlar, FIFA'nın resmi platformu üzerinden koltuklarını güvenli bir şekilde yeniden satabilirler.

Artık maça katılamayacak olan taraftarlar, FIFA'nın resmi platformu üzerinden koltuklarını güvenli bir şekilde yeniden satabilirler. İkincil pazar yerleri: StubHub gibi platformlar, resmi bilet tahsisleri sınırlı hale geldiğinde, yüksek talep gören maçlar için koltuk temin etmenin bir alternatifi olmaya devam ediyor.

StubHub gibi platformlar, resmi bilet tahsisleri sınırlı hale geldiğinde, yüksek talep gören maçlar için koltuk temin etmenin bir alternatifi olmaya devam ediyor. Ağırlama deneyimleri: Premium ağırlama paketleri, garantili koltuk, VIP salonları, yemek servisi ve maç günü premium erişim imkanı sunar.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın tüm biletlerinin, FIFA'nın mobil bilet platformu aracılığıyla dijital olarak teslim edilmesi bekleniyor. Taraftarlar, transfer sorunlarını önlemek için bilet e-postaları ve kişisel bilgilerinin tüm platformlarda aynı olduğundan emin olmalıdır.

Mısır - İran maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, turnuvanın aşamasına, koltuk kategorisine ve talebe göre değişir. Grup aşaması maçları, turnuvayı canlı izlemek isteyen taraftarlar için en uygun fiyatlı seçenek olmaya devam ediyor.

En ucuz Mısır - İran biletlerinin şu anda yeniden satış platformlarında yaklaşık 90 ila 180 dolar arasında olması beklenirken, premium, alt kat koltuklar ve konaklama paketlerinin fiyatları önemli ölçüde artabilir.

Aşağıda, 2026 Dünya Kupası için tahmini FIFA bilet fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

En ucuz biletleri arayan taraftarlar, fiyatların stok durumuna ve maç talebine göre dalgalanabileceğinden, yeniden satış platformlarını düzenli olarak takip etmelidir.

Lumen Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Mısır - İran maçı, Kuzey Amerika'nın en gürültülü ve en ikonik futbol stadyumlarından biri olan Seattle'daki Lumen Field'da oynanacak.

Stadyum, NFL'nin Seattle Seahawks ve MLS takımı Seattle Sounders'ın ev sahipliği yapmaktadır; Seattle Sounders, Seattle'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü futbol şehirlerinden biri haline getirmeye katkıda bulunmuştur.

Lumen Field, büyük uluslararası etkinlikler için yaklaşık 69.000 kişilik bir kapasiteye sahiptir ve yoğun atmosferi ve modern tesisleriyle tanınmaktadır. 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında birçok önemli maça ev sahipliği yapması beklenmektedir.

Lumen Field, Seattle şehir merkezine yakın bir konumda yer almaktadır, bu da şehir merkezinde konaklayan veya Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'ndan gelen taraftarlar için ulaşımı kolaylaştırmaktadır.