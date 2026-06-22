Mısır - İran: Maç detayları

Mısır - İran maçı, 27 Haziran 2026 tarihinde saat 03:00 GMT'de ve 26 Haziran 2026 tarihinde saat 23:00 EST'de başlayacak.

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Mısır - İran: Maç bağlamı

Washington'da oynanacak bu karşılaşma, G Grubu'ndaki her iki takımın da son derece yoğun geçen 2. maç gününün ardından kampanyalarını güçlendirmek veya kurtarmak istemesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Grubun ilk aşamasındaki dinamikleri altüst eden ikinci tur maçlarının ardından - Mısır, Yeni Zelanda'yı 3-1'lik net bir galibiyetle mağlup ederek liderliği ele geçirirken, İran ise Avrupa'nın devlerinden Belçika karşısında büyük bir olgunluk göstererek zorlu bir 0-0 beraberliği elde etti - Seattle Stadyumu'nda (Lumen Field) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, bu yorucu karşılaşmaların ardından taktiksel uyum ve hızlı fiziksel toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek Pasifik Kuzeybatı’ya doğru yola çıkıyor.

Mısır teknik direktörü Hossam Hassan, takımının savunmadaki konsantrasyonunu ve kusursuz verimliliğini sürdürmesini sağlamalı ve taktiksel disiplinini kullanarak grubun zirvesindeki kontrolünü sağlamlaştırmalıdır. Hassan, tempoyu belirlemek, orta sahayı domine etmek ve son derece disiplinli Asya savunma hattını aşmak için, 2. maç gününde gol atan dünya yıldızı Mohamed Salah’ın geçiş oyunundaki mükemmelliği ve yedek kulübesinden çıkarak galibiyeti garantileyen forvet Trézéguet’in öncülüğündeki dinamik hücum eksenlerine güvenecek. Karşılarında ise Amir Ghalenoei’nin yönettiği, yapısal olarak sağlam ve hırslı bir İran takımı yer alıyor. Üst düzey fiziksel özelliklere ve savunma direncine sahip bir kadroya sahip olan Team Melli, Mehdi Taremi ve Saman Ghoddos’un liderliğindeki inatçı bir oyun planına ve ölümcül bir kontra atak gücüne sahip; bu güç, maksimum baskı altında kusursuz disiplin gerektiren anlarda en iyi şekilde ortaya çıkıyor.

Son teknoloji ürünü Seattle Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı karmaşık bir satranç maçı olacak. Her iki taraf da geçiş anlarında savunmada çöküş yaşamayı göze alamayacağından, orta saha blokundaki iletişim ve hızlı dikey takip belirleyici unsurlar olacak. Mısır, bu maçı grubu yenilgisiz lider olarak tamamlama statüsünü pekiştirmek için ideal bir fırsat olarak görecek; İran ise korkusuz ruhunu bir silaha dönüştürmek, üst üste kalesini gole kapatma serisini sürdürmek ve rakiplerini geçmek için hayati önem taşıyan tam puanlı bir sonuç elde etmek amacıyla sahaya çıkacak. Grup sıralamaları netleşmeye başladıkça, eleme turlarına kalma mücadelesinin ciddiyeti, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı belirleyecek.

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İki takım 2. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Yeni Zelanda 1–3 Mısır

Hassan’ın takımı, Vancouver’daki BC Place’de hücum açısından tam bir tatmin yaşadı; ikinci yarıdaki kusursuz performansları, rakiplerini 3–1’lik ağır bir yenilgiye mahkum etti. İvme kazanmak ve grubun zirvesinde yerlerini sağlamlaştırmak isteyen Firavunlar, maça taktiksel üstünlük kurmaya çalışarak başladı ancak başlangıçta orta sahadaki erken fırsatları engellemekte zorlandı.

Mısır'ın savunma düzeni, 15. dakikada Finn Surman'ın attığı acı bir golle erken bozuldu ve bu gol, All Whites'a erken bir ivme kazandırdı. Hassan'ın oyuncuları, ilk yarının geri kalanında geçiş hücumlarından kaynaklanan tehditleri tamamen kesmek için sağlam bir fiziksel ayarlamaya güvendiler; devre arasından sonra ise hücum organizasyonları tamamen devreye girdi. Mostafa Ziko, 58. dakikada etkili bir şekilde golü bularak skoru eşitledi ve maçın psikolojisini tamamen değiştirdi. Bundan on dakikadan az bir süre sonra, dünya çapındaki süperstar Mohamed Salah, ceza sahasındaki boşluğu değerlendirerek 67. dakikada Mısır'ı öne geçiren etkili bir gol attı. Yeni Zelanda tüm gücüyle atağa çıkarken, oyuna sonradan giren Trézéguet 82. dakikada muhteşem bir son vuruşla üç puanı garantiledi ve Mısır'ı G Grubu'nun zirvesinde rahat bir konuma taşıdı.

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Belçika 0–0 İran

Ghalenoei'nin oyuncuları, Los Angeles Stadyumu'nda son derece disiplinli ve hakimiyet kuran bir performans sergileyerek, kusursuz bir şekilde kalesini gole kapatıp, dünyaca ünlü bir dev olan Belçika karşısında hayati öneme sahip 0–0'lık bir beraberliği elde etti. Team Melli, neredeyse anında savunma alanlarının tam kontrolünü ele geçirdi; orta saha pas yollarını kısıtlayarak, rakibinin maçın daha 2. dakikasından itibaren hücum ritmini bozdu.

Belçika'nın dizilişini değiştirmeye çalışmasıyla kusursuz taktik planları büyük bir sınava tabi tutuldu, ancak İran'ın sağlam yapısal organizasyonu her iki yarıda da tamamen üstünlük sağladı. Ghalenoei'nin savunma şeması, Romelu Lukaku ve Kevin De Bruyne gibi üst düzey yıldızların tehditlerini mükemmel bir şekilde etkisiz hale getirdi; 67. dakikada Nathan Ngoy'un gördüğü kırmızı kartla Avrupa ekibi 10 kişi kalsa bile orta sahadaki boşlukları kapattı ve geçiş yollarını daralttı. İran’ın kahramanca savunması, kalan dakikaları başarıyla tamamlayarak zor kazanılan bir puanı garantiledi ve grup aşamasının son maçları öncesinde turnuvada hayati önem taşıyan bir can simidi elde etti.

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Her iki teknik direktör de hangi taktiksel ayarlamaları yapmalı?

Mısır (Hossam Hassan)

Hassan, Firavunlar’ın turnuvada kritik bir başlangıç ivmesi yakalamasını sağlayan cesur ve yüksek tempolu hücum planından vazgeçmesine gerek yok. Dikey hareketler, keskin kanat rotasyonları ve akıcı hücum seçeneklerinin sağladığı mükemmel geçişler, Mısır’ın dünya sahnesinde maçları kontrol etmek için gerekli taktiksel araçlara sahip olduğunu kanıtlıyor.

Ancak Hassan, topu verimli bir şekilde elinde tutan takımlara karşı takımının savunmada tam bir konsantrasyon sergilemesini sağlamalıdır. Önceki maçlarında, Mısır’ın agresif hücum düzeni, Yeni Zelanda’ya karşı 3–1’lik net bir galibiyete rağmen, kanat beklerinin son üçte bir bölgeye derinlemesine ilerlemesi nedeniyle zaman zaman geniş boşluklar ortaya çıkmasına neden olmuştu. Fiziksel ve atletik açıdan etkileyici bir yapıya sahip İran karşısında, topun geçiş sırasında kolayca kaybedilmesi ölümcül olacaktır. Hassan’ın yapacağı en önemli ayarlama, defansif orta saha pivotuna odaklanmalıdır; özellikle de orta saha oyuncularından, orta sahadaki boşlukları kapatmak ve Asyalı kontratak oyuncularının stoperlerini izole etmesini önlemek için katı bir pozisyon bilinci sergilemelerini talep etmelidir.

İran (Amir Ghalenoei)

Ghalenoei’nin, Los Angeles’ta Belçika karşısında kararlı bir savunma hattının hayati öneme sahip 0-0 beraberliğini garantilediği maçın son dakikalarında takımının oyunu domine etmesini sağlayan pragmatik şablonu tamamen ortadan kaldırmasına gerek yok. Temel savunma yapısı ve orta saha’daki fiziksel varlık hâlâ güvenilir varlıklar olarak duruyor, ancak 3. maç günü, takımın galibiyet peşindeyken topu nasıl kontrol edip ilerleteceği konusunda keskin bir hücum ayarlaması gerektiriyor.

Mısır’ın agresif yüksek blok karşısında, tamamen yatay pozisyonda kalmak ya da orta sahada topu çok yavaş dolaştırmak, sürdürülemez bir yorgunluğa ve öngörülebilir hücum yollarına yol açacaktır. Ghalenoei’nin taktiksel ayarlaması orta sahasına odaklanmalı ve Saman Ghoddos gibi deneyimli orta saha liderlerine, topu kazandıklarında çok daha yüksek dikey hızla ileriye taşımaları talimatını vermelidir. İran atağa çıktığında, Mısır’ın ilerleyen beklerinin boş bıraktığı kanat alanlarını agresif bir şekilde kullanmalıdır. Dinamik kanat beklerinin patlayıcı ve direkt üst üste binme koşularını kullanarak Mısır savunma hattını genişletmek, rakibin kompakt yapısını parçalamak için kritik öneme sahip olacaktır. Bu kanat genişlemesi, takımın simgesi Mehdi Taremi’nin yararlanabileceği değerli boşluklar yaratmak ve hücumun orta saha trafiğinde tamamen boğulmasını önlemek açısından hayati önem taşır.

3. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler nelerdir?

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Mısır takım haberleri

Hassan’ın son teknoloji ürünü Seattle Stadyumu’na giderken önündeki en büyük zorluk, takımının son üçte bir sahadaki verimliliğini artırırken, yıldız oyuncularının fiziksel yükünü yönetmektir. Kuzey Afrikalılar için şanslı olan ise, Yeni Zelanda’ya karşı aldıkları 3-1’lik yüksek tempolu galibiyetten yeni sakatlık endişeleri veya ceza kaygıları olmadan çıkmış olmalarıdır; bu da Hassan’a seçim yapabileceği oldukça rekabetçi bir kadro bırakmıştır.

Mısır, kendini kanıtlamış 4-2-3-1 taktik düzenini temel alacak. Kaleci Mostafa Shobeir, kaleyi koruma görevini sürdürecek ve savunma hattından sürekli destek bekleyecek. Stoperler Hamdi Fathy ve Yasser Ibrahim savunma ikilisini sürdürecek; sol kanatta Ahmed Fotouh, sağ kanatta ise Mohamed Hany yer alacak.

Defansif kapsama alanını dengelemek amacıyla orta saha dizilişi bir önceki maçtaki haliyle korunuyor. 2. Maç Günü’nde sarı kart gördüğü için dikkatli davranması gereken Mohanad Lasheen ve Marwan Attia, geçiş aşamalarında istikrar ve fiziksel güç sağlamak üzere orta sahanın merkezinde görev alacak. Onların önünde, Emam Ashour ileri orta saha bölgesinde görev alırken, kanatlarda ise dünya çapında bir süperstar olan Mohamed Salah ve 2. maç gününde gol atan Mostafa Ziko, topun dolaşım hızını artırmak için yer alacak. Forvet hattında ise Mısır'ın hücum gücünün tartışmasız odak noktası, tek forvet olarak oynayan Omar Marmoush olmaya devam ediyor; Marmoush, orta hücum kanallarını sağlamlaştırmak için forvet hattını kendinden emin bir şekilde yönetecek.

İran takım haberleri

Ghalenoei, takımını G Grubu’ndan eleme turuna çıkmaya hazırlarken, çok daha rahat ama aynı derecede karmaşık bir kadro seçimi sorunuyla karşı karşıya. Team Melli ile ilgili en çok konuşulan konu, Belçika ile oynadıkları ve ilk düdükten itibaren yorucu, yüksek yoğunluklu bir savunma performansı gerektiren zorlu 0-0 beraberliğin yarattığı muazzam fiziksel yük ve psikolojik etkiyi yönetmek. Neyse ki Ghalenoei, hiçbir oyuncunun cezalı olmaması nedeniyle tamamen formda bir kadroya sahip.

İran’ın temel yapısı, son derece disiplinli ve akıcı bir 4-3-3 düzeni etrafında şekillenecek. Defansda, stoperler Hossein Kanaanizadegan ve Shojae Khalilzadeh orta hattın belkemiğini oluşturacak; sol kanatta Ehsan Hajsafi, sağ kanatta ise Sadegh Hardani yer alacak. Göze çarpan kaleci Alireza Beiranvand, Belçikalılar karşısında sergilediği muhteşem gol yememe performansının ardından, kaleyi yine sıkı bir şekilde korumayı hedefliyor.

Orta saha, oyunun temposunu kontrol etmeye ve top hakimiyetini belirlemeye çalışacak. 2. maç gününden sarı kart cezasını taşıyan Saeid Ezatolahi, orta sahanın kalbinde Ramin Rezaeian ve Saman Ghoddos ile birlikte savunma hattını koruyarak Mısır’ın orta sahadan hücuma geçiş yollarını kısıtlayacak. Forvet hattında ise yoğun bir mücadele bekleniyor; takımın sembolü olan forvet Mehdi Taremi, orta forvet hattını yönetecek; sol kanatta Arash Nemati ve sağ kanatta Mohammad Mohebi’nin güçlü desteğiyle, kontra ataklarda Firavunlar’ı cezalandırmak için gerekli olan son üçte bir sahadaki kıvılcımı yaratacak.

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Mısır - İran maçının kilit ikilileri

Mohamed Salah - Shojae Khalilzadeh

Hassan'ın hücumunun tehlikeli bir odak noktası haline gelen Salah, Mısır'ın forvet hattının son derece enerjik ve kendine güvenen bir lideri olmaya devam ediyor. Salah, Yeni Zelanda karşısında forvetin arkasında kusursuz bir performans sergileyerek yaratıcı hücumları yönetti ve kusursuz bir golle skora adını yazdırdı. İran’ın fiziksel olarak güçlü savunma düzenini kırmak için Salah’ın rolü hayati önem taşıyacak; akıllı hareketleri, patlayıcı dripling yeteneği ve bitmek bilmeyen çalışma temposunu kullanarak rakip stoperleri geriye çekmeli, markajcıları pozisyonlarından uzaklaştırmalı ve Mostafa Ziko gibi kanat oyuncularının yararlanabileceği hayati son üçte bir alan kanalları açmalıdır.

Onu durdurma görevi, Ghalenoei’nin savunma hattının hayati bir dayanağı olan stoper Shojae Khalilzadeh’e düşüyor. Khalilzadeh, İran’ın bir önceki maçında merkez bloğunu idare ederek, Belçika karşısında yoğun baskı altında dörtlü savunmayı bir arada tutmaya çalıştı. İran’ın savunma yapısı zor anlar yaşasa da, Khalilzadeh, üst düzey forvetlere karşı koyabilecek birinci sınıf fiziksel özelliklere ve hava topu üstünlüğüne sahip. Hossein Kanaanizadegan ile birlikte orta bölgede mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmeli, pozisyonunu iyi kullanarak Salah’ın keskin orta saha koşularını etkisiz hale getirmeli ve Mısır’ın erken bir geçiş atağı yakalamasını engellemelidir.

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Mohanad Lasheen - Saman Ghoddos

2. maç gününde Mısır orta sahasının mutlak kalbi ve dinamik motoru olan Mohanad Lasheen, top hakimiyetinin ritmini belirlemek ve Firavunlar için rakip savunma hatlarını açmakla görevlendirilmiştir. Lasheen, Yeni Zelanda karşısında orta sahanın kalbinde ustaca oynadı; ileriye çıkarak hayati bir fiziksel enerji kattı ve takımının hücum geçişlerini yönlendirdi. İran karşısında ise birincil hedefi, hatlar arasındaki boşlukları bulmak, topu yüksek dikey hızla dağıtmak ve takım arkadaşlarının kanatlardan yaptığı patlayıcı koşuları beslemek olacak. Sarı kart gördüğü için dikkatli davranması gereken Lasheen’e, dönüp savunma hattıyla yüzleşmesi için zaman ve alan tanınırsa, oyun görüşü İran’ın savunma bloğunu kolayca dengesiz hale getirecektir.

Bu akıcı ve yaratıcı ritmi bozmak isteyen isim ise İran’ın öne çıkan orta saha oyuncusu Saman Ghoddos. 2. maç gününde orta sahanın lokomotifi olarak görev yapan Ghoddos, Belçika karşısında zorlu bir maçta taktiksel koruma sağlamaya çalışmıştı. Topun olmadığı anlardaki defansif çalışması ve geçiş dönemlerindeki disiplini, Seattle Stadyumu’nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Ghoddos, orta saha partneri Saeid Ezatolahi ile birlikte pozisyonunu agresif bir şekilde yöneterek orta sahadaki boşlukları daraltmalı, Lasheen’in oyun kurma mekanizmalarına baskı yapmalı ve dörtlü savunmasını korumalıdır. Böylece Afrikalıların orta sahayı tamamen domine etmesini ve İran’ı sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmesini engelleyebilir.

G Grubu’ndaki olası senaryolar nasıl görünüyor?

İkinci tur maçlarının ardından G Grubu, oldukça değişken ve rekabetçi bir yapıya kavuştu. Mısır, Yeni Zelanda’yı 3-1’lik net bir galibiyetle mağlup ederek eleme turları için güçlü bir konuma yerleşti ve dört puanla +2 gol farkıyla rahat bir şekilde liderliği elinde tutuyor.

Bu durum, İran’ı iki puan ve tamamen sıfır (0) gol farkıyla ikinci sıraya yerleştirirken, Team Melli’nin Avrupa’nın devlerinden birine karşı gösterdiği azimli mücadeleyle elde ettiği 0-0 beraberliğin ardından, İran, Belçika (iki puan, 0 gol farkı) ile puan açısından başa baş bir durumda bulunuyor. Yeni Zelanda ise bir puanla tablonun en altında kalmaya devam ediyor. Seattle Stadyumu’nda oynanacak 3. Maç Günü karşılaşması, her iki ülke için de son tur maçlarına girerken otomatik olarak eleme turlarına kalmak ya da son şans senaryolarını kurtarmak için verdikleri mücadelede matematiksel açıdan mutlak bir dönüm noktası niteliğinde.

Mısır kazanırsa

Hassan’ın takımının galibiyeti, Firavunlar’ı yedi puana taşıyarak grubun birincisi olarak 32’li tur’a doğrudan katılma hakkını anında garantileyecektir. Buna karşılık, bu sonuç İran’ı iki puanda donduracaktır. Belçika ile Yeni Zelanda arasındaki maçın sonucuna bağlı olarak, İran’ın yenilgisi onları üçüncü veya dördüncü sıraya düşürebilir; bu da wildcard senaryolarına olan tüm umudu ortadan kaldırabilir ya da onları turnuvadan tamamen eleyebilir.

İran kazanırsa

Ghalenoei'nin oyuncuları üç puanı da alırsa, Asya ekibi için muhteşem bir grup aşaması kampanyası tamamlanmış olacak. Beş puana ulaşması, İran'ın Mısır'ı geçmesine ve Belçika'nın paralel gol farklarına bağlı olarak grup birincisi veya ikincisi olarak maksimum psikolojik ivmeyle 32'li turlara otomatik olarak yükselmesini sağlayacaktır. Tersine, bu senaryo Mısır’ı 4 puanda sıkıştıracak ve onları paralel maçın sonucuna bağımlı hale getirecek ya da en iyi üçüncü takımlar arasından wildcard ile tur atlamayı ummaya zorlayacaktır.

Beraberlik senaryosu

Washington'da bir puan paylaşımı, Mısır'ı 5 puanla rahat bir konuma getirecek ve Belçika'nın büyük bir gol farkını telafi etmemesi koşuluyla, Mısır'ı grup birincisi olarak eleme turlarına güvenli bir şekilde taşıyacaktır. İran için ise 3 puana ulaşmak, Belçika’nın da berabere kalması veya Yeni Zelanda’nın “Kırmızı Şeytanlar”dan büyük bir skor farkı olmadan puan alması durumunda ikinci sıradaki yerini korumasını sağlayacaktır. Beraberlik, matematiksel olarak hemen elenmeyi önlese de, 3 puanla ve tamamen nötr (0) gol farkıyla üçüncü sırada bitirmek, İran’ı diğer grupların sonuçlarını beklemek zorunda bırakır; bu durumda 3 puan, daha güvenli olan 4 puanlık gruba kıyasla hayatta kalma şansını oldukça belirsiz hale getirir.

Takım haberleri ve kadrolar

Mısır teknik direktörü Hossam Hassan, bu maç öncesinde muhtemel kadroyu henüz açıklamadı ve Firavunlar'da herhangi bir sakatlık veya ceza sorunu bildirilmedi. Resmi takım haberleri açıklandığında, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

İran teknik direktörü Amir Ghalenoei de henüz muhtemel ilk 11'i açıklamadı; Team Melli'de şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bildirilmedi. Maç öncesinde kadro hakkında daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

Mısır, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet kaydetti. En son 22 Haziran’da Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup ettiler; bu sonuç, Firavunlar’a Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini kazandırdı. Bundan önce, turnuvanın açılış maçında Belçika ile 1-1 berabere kalmış ve Haziran ayında oynanan bir hazırlık maçında Brezilya’ya 2-1 yenilmişti. Mısır, bu beş maçlık seride ayrıca Rusya'yı 1-0 mağlup etmiş ve İspanya ile 0-0 berabere kalmıştı.

İran ise son beş maçında iki galibiyet ve üç beraberlik elde etti; bu seride hiç mağlup olmadı. En son 21 Haziran'da Belçika ile 0-0 berabere kaldı; bundan önce ise 16 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalmıştı. İran, turnuva öncesindeki üç maçta Mali'yi 2-0, Gambiya'yı 3-1 ve Kosta Rika'yı 5-0 mağlup etmişti. Ghalenoei'nin takımı bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi, ancak Dünya Kupası'ndaki iki maçında henüz gol atamadı.

Karşılaşma Geçmişi

Mısır ile İran arasında oynanan son beş karşılaşmaya ilişkin karşılaştırmalı veriler mevcut değildir. Bu karşılaşmaya ilişkin resmi geçmiş kayıtlar, bilgiler elde edildiğinde güncellenecektir.

Puan Durumu



