Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası 7. Grubu’nun ikinci turu kapsamında bugün Pazartesi günü “BC Place” Stadyumu’nda oynanan Yeni Zelanda maçı sırasında ağır bir darbe aldı.

15. dakikada Yeni Zelanda Milli Takımı skoru öne geçirdi. Vin Sorman, ceza sahası içindeki mükemmel bir ortayı karşıladı ve Mısırlı oyuncuların savunma hatasından yararlanarak güçlü bir kafa vuruşuyla topu kaleci Mustafa Şubayir'in ağlarına gönderdi.

Firavunlar’ın sıkıntıları geriye düşmekle kalmadı; Hamdi Fathi, ilk yarıda, özellikle 41. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkarak maçı tamamlayamayacağını bildirdi.

Husam Hassan, hemen Hamdi Fathi’yi oyundan alarak yerine savunma oyuncusu Rami Rabia’yı oyuna sokarak zorunlu bir değişiklik yapmaya karar verdi.

Her iki takım da açılış turunda birer puanla yetindikten sonra, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetlerini elde etmek amacıyla bu karşılaşmaya çıkıyor.

Mısır Milli Takımı, turnuvaya Belçika ile 1-1 berabere kalarak başlamış, Yeni Zelanda Milli Takımı ise ilk turda İran ile 2-2 berabere kalmıştı.