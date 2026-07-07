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Mısır'ın yenilgisinin ardından satranç efsanesi patladı... Kasparov: FIFA, yozlaşmış bir alay konusu!

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
Arjantin
Mısır
ABD

"Firavunlar", acı bir senaryoyla Dünya Kupası'na veda etti

Satranç efsanesi Rus Garry Kasparov, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndan elenme şekli üzerine öfkesini dile getirerek Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 'yı yolsuzlukla suçladı.

Mısır milli takımı, Salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek 2026 Dünya Kupası'ndan çeyrek finalde elendi. Maçta Mısır, 2-0 öne geçmişti.

Kasparov, “X” platformundaki kişisel hesabından şöyle yazdı: “Mısır’ın inanılmaz bir golü, uzak bir hata nedeniyle iptal edildi.”

Kasparov sözlerine şöyle devam etti: “Birkaç dakika sonra aynı durum tekrarlandı ve Arjantin’e bir gol verildi, ancak bu gol iptal edilmedi. Video yardım sistemi yok mu, hiçbir şey yok mu?”

Ve şöyle devam etti: "FIFA yine çürümüş bir alay konusu gibi görünüyor ve yıldızları kayırıyor."

Dünya Kupası
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Arjantin
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BLN

Hatırlanacağı üzere, Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, maçı bitiren üçüncü golün atılmasından önce Mısır'a penaltı verilmemesi nedeniyle Arjantin maçının hakemine itiraz etmişti.

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