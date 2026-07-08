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Mısır'ın yenilgisi, bir İngiliz hakemin 2026 Dünya Kupası finalinden uzak kalmasına neden oldu

Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
Mısır
Norveç - İngiltere
Norveç
İngiltere
Arjantin
İsviçre
ABD
Mısır
Norveç
İngiltere

"Firavunlar", Arjantin karşısında Dünya Kupası'na veda etti

Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'e yenilmesi, bir İngiliz hakemin turnuvanın final maçını yönetme şansını azalttı.

Mısır milli takımı, dün Salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek, 2-0 önde olduğu halde 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

İngiliz "The Sun" gazetesi, Arjantin'in tur atlamasının, İngiliz hakem Michael Oliver'ın 2026 Dünya Kupası final maçını yönetme şansını son derece zorlaştırdığını belirtti.

Gazete, 1982 yılında Birleşik Krallık ile Arjantin arasında patlak veren Falkland Savaşı nedeniyle iki ülke arasındaki hassasiyet nedeniyle Oliver'ın doğal olarak Arjantin milli takımının yanı sıra İngiltere milli takımının hiçbir maçını yönetemeyeceğini açıkladı.

"The Sun"a göre, bir diğer İngiliz hakem Anthony Taylor, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası final maçını yönetmek için en önde gelen adaylardan biriydi, ancak aynı nedenden ötürü Arjantin milli takımı Fransa ile karşılaşmaya kalır kalmaz adaylıktan çıkarıldı.

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İngiltere
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İsviçre
SUI

Arjantin milli takımı Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşacak, İngiltere milli takımı ise Norveç ile oynayacak. Eğer “Üç Aslanlar” ve “Tango Dansçıları” yarı finalde birbirleriyle karşılaşırsa, bu durum Michael Oliver’ın final maçından resmen dışlandığı anlamına gelecektir, çünkü bu iki takımdan biri finale yükselecektir.

Oliver’ın şu ana kadar 2026 Dünya Kupası’nda 3 maçı yönettiği belirtilmelidir; bunlardan ikisi grup aşamasında, biri ise son 16 turunda oynanmıştır. Dördüncü maçı ise yarın Cuma günü çeyrek finalde İspanya ile Belçika arasında oynanacak.

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