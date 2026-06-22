Mısır'ın tarihi zaferinin ardından... Barcelona, Dünya Kupası'nda yenilgi yüzü görmedi

Barcelona kulübünün oyuncuları, 2026 Dünya Kupası’ndaki güçlü varlıklarını pekiştirdiler. Grup aşamasının ikinci turunda elde edilen bir dizi olumlu sonucun ardından, “Bluegrana” yıldızlarını kadrosunda barındıran milli takımların galibiyet sayısı 7’ye yükseldi. Bu sonuçların en dikkat çekici olanları, İspanya’nın Suudi Arabistan’a karşı attığı dört gol (4-0) ve ve Mısır'ın Yeni Zelanda'ya karşı aldığı tarihi galibiyet (3-1).

İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesine göre, İspanya, “Suudi Yeşilleri”ne karşı ezici galibiyetiyle yeni galibiyet listesinin başına oturdu; bu maçta Barcelona yıldızları farkı yaratmada önemli rol oynadı, Onu, Hamza Abdelkarim'in katkısıyla Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde eden Mısır izledi; Yeşil Burun Adaları ile Uruguay (Araujo) arasındaki maç ise 2-2 berabere sonuçlandı.

İkinci turda ayrıca, Frenkie de Jong’un 60 dakika boyunca sahada kaldığı maçta Hollanda’nın İsveç’i (5-1) ezici bir skorla mağlup ettiği ve Ravinia’nın katkısıyla Brezilya’nın Haiti’yi (3-0) yendiği maçlar da görüldü; Ravinia, sağ diz arkasındaki sakatlık nedeniyle sahayı terk etmişti. Böylece her iki takım da yenilgisiz kalmayı başardı.

Ayrıca Fransa, Jules Koundé’nin de sahada olduğu maçta Senegali 3-1 mağlup ederek galip gelenler listesine katıldı; İngiltere ise Marcus Rashford ve Anthony Gordon’un katkılarıyla Hırvatistan’ı 4-2’lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etti. Böylece Barcelona’nın yıldızlarını kadrosunda barındıran takımların toplam galibiyet sayısı yediye ulaştı.

Galibiyetlerin yanı sıra, Barcelona oyuncularını kadrosunda bulunduran 6 milli takım da maçlarında beraberlik elde etti: İspanya, Uruguay, Mısır, Brezilya, Hollanda ve Portekiz. Uruguay maçı hariç, tüm bu maçlarda bir Barcelona oyuncusu forma giydi.