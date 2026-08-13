Mısırlı oyuncu Ömer Fayed, bir basın raporuna göre, Türk ekibi Fenerbahçe'den İtalya kulüplerinden birine transferini tamamlamak üzere bugün perşembe günü İtalya'ya geldi.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Fayed'i İtalyan ekibi Frosinone'ye satmak için anlaşmaya vardığını, 23 yaşındaki savunmacının sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşmeleri imzalamak üzere seyahat ettiğini belirtti.

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Fayed, 4 Temmuz 2003'te doğdu, stoper mevkiinde oynayabiliyor ve boyu 1,92 metre.

Kariyerine El-Mukavalun El-Arab kulübünün altyapısında başladı, ardından A takıma yükseltildi, daha sonra Ağustos 2023'te Haziran 2027'ye kadar uzanan bir sözleşmeyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de bulunduğu süre boyunca Fayed, kiralık olarak deneyimler yaşadı; Sırp ekibi Novi Pazar'da, ardından Belçika ekibi Beerschot'ta ve son olarak 2025-2026 sezonunda Portekiz ekibi Arouca'da oynadı, ardından Türk kulübüne geri döndü.

Şimdiye kadar Fenerbahçe A takımıyla resmi bir maçta forma giymedi.

Uluslararası alanda ise Fayed, Mısır'ın yaş kategorisi milli takımlarını temsil etti ve Olimpiyat Oyunları'na (Paris 2024) katıldı; "Transfermarkt" verilerine göre Mısır 23 yaş altı takımıyla 10 maça çıktı.

Anlaşmanın detaylarını ortaya koyan raporlara göre, Fayed'in Frosinone'ye transferinin bedeli, sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşmeleri imzalaması beklenirken, bonuslar hariç yaklaşık 500 bin euro.