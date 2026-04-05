Mısır'ın omuzlarında... Cezayirli gençler Afrika Uluslar Kupası'na katılıyor

Cezayir Genç Milli Takımı, Pazar akşamı Libya'nın Bingazi kentindeki Şehitler Stadyumu'nda Kuzey Afrika Federasyonu Şampiyonası kapsamında Mısır'ı 1-0 mağlup ederek, 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Maçın tek golü 47. dakikada Abdurrahman Zawi tarafından atıldı. Zawi, "Yeşiller"e değerli bir galibiyet kazandırarak, takımın 25 Nisan ile ve 15 Mayıs tarihleri arasında 16 takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada yer almayı hak etti.

Bu galibiyetle Cezayir milli takımı puanını 7'ye yükselterek, lider Fas'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Onları 6 puanla Mısır takip ediyor ve bu üç takım turnuvaya katılmaya hak kazandı.

24 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında Libya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, kıtasal finallere katılacak takımların belirleneceği mini turnuvada Libya (ev sahibi), Cezayir, Fas, Mısır ve Tunus olmak üzere 5 takım katıldı.