Mohamed Salah, Mısır tarihinin en golcü futbolcusu olarak adını resmen tarihe yazdırdı. 34 yaşındaki forvet, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Malawi karşısında alınan 5-0'lık ezici galibiyette maçın son bölümünde iki gol attı ve bu dönüm noktasına olağanüstü cüretkâr bir hareketle ulaştı.

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Salah, Mısır'ın farklı galibiyetinde tarihe geçti

Salah, Malavi karşısında son dakikalarda attığı iki golle resmen Mısır millî takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. 34 yaşındaki forvet, maçın son bölümünde iki kez fileleri havalandırarak ülkesini 5-0'lık galibiyete taşıdı.

Millî araya, uzun süredir geçerli olan gol rekorunun iki gol gerisinde giren Salah, son düdük çaldığında coşkulu taraftarların önünde rekorun tek başına sahibi olmuştu.

Cesur bir Panenka vuruşuyla gelen tarihi 70. gol

Trabzonspor'un yıldızı, rekoru kırmak için hareketli geçen maçın son bölümünü bekledi. Salah, 84. dakikada fileleri havalandırarak millî takımdaki gol sayısını 69'a çıkardı ve önceki rekorun sahibi Hossam Hassan'ı yakaladı.

Rekoru paylaşmakla yetinmeyen forvet, uzatma dakikalarında tek başına zirveye yerleşti. Bu bölümde kazanılan penaltıda soğukkanlılığını koruyan Salah, cesur bir Panenka vuruşuyla kaleciyi mağlup ederek tarihi 70. golünü attı.

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Anfield'dan ayrıldıktan sonra da etkileyici performansını sürdürüyor

Salah'ın son başarısı, 2011'de başlayan millî takım kariyerine yeni bir kilometre taşı ekledi. Mısır formasıyla çıktığı 123 maç boyunca en büyük sahnelerde istikrarlı biçimde etkisini göstererek Afrika futbolunun simgelerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

Gelecek maçlar MWI Africa Cup of Nations Qualification 08:00 EGY

Türkiye'ye transferinin ardından kulüp düzeyindeki golcülüğünü de sürdürüyor. Salah, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 11 lig maçında şimdiden dokuz gol attı. Ayrıca 2014-15'te kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana, Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk yedi maçında on gol katkısına ulaşan ilk oyuncu oldu.

Efsanevi kariyerinde yeni bir sayfa

Mısır millî takımının gol rekorunu kırması, Salah'ın olağanüstü bireysel başarılarına bir yenisini ekledi. Trabzonspor'a transferinden önce Liverpool'da unutulmaz dokuz yıl geçiren Salah, Anfield'dan 191 golle kulübün Premier League tarihindeki en golcü oyuncusu olarak ayrıldı. İngiltere'deki döneminde Liverpool formasıyla 277 gol katkısı da kaydetti. Bu, Premier League tarihinde bir oyuncunun tek bir kulüpte ulaştığı en yüksek gol katkısı sayısı.