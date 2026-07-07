Mısır'ın golü, Messi'yi Ronaldo'nun arkasına, olumsuz bir tarihsel listede yer almasına neden oldu

Arjantinli efsane Lionel Messi, bu Salı akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Mısır ile oynanan maçta bir penaltı kaçırdı.

Fransız hakem François Litxer, 19. dakikada Mısırlı oyuncuların itirazları arasında Arjantin lehine bir penaltı kararı verdi. 21. dakikada penaltıyı atmak için topun başına geçen Lionel Messi'nin vuruşunu Mısırlı kaleci Mustafa Şubayir kurtardı.

"WhoScored" ağı, "X" sitesindeki hesabı üzerinden, Messi'nin bugün, 2009/2010 sezonunda veri toplamaya başladığından bu yana tüm turnuvalarda 24. penaltısını kaçırdığını belirtti.

Aynı kaynak, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo’nun bu dönemde 25 penaltı kaçırdığını ve Messi’den daha fazla penaltı kaçıran tek oyuncu olduğunu belirtti.







