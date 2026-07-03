Mısır'ın galibiyetinin ardından Hüsam Hasan: Bu zaferi Filistin halkına adıyorum

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir şekilde son 16 turuna yükselmeyi Filistin halkına adadı ve Firavunlar'ın "Arap dünyasını onurlandırmayı başardığını" vurguladı.

Hüseyin Hasan, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldıkları Avustralya maçını penaltılarda (4-2) kazandıktan sonra “BeIN Sports” kanalına yaptığı açıklamada, “Kalbim ve ruhum Filistin halkıyla birlikte; onlara teşekkür ediyor ve bu zaferi onlara adıyorum” dedi ve ekledi: “Arap dünyasını onurlandırmayı başardık ve biz de onlardan biriyiz.”

Teknik direktör, turnuva boyunca milli takımı destekleyen taraftarlara övgüde bulunarak, “Taraftarlarımız Dünya Kupası’nda olağanüstü bir iş çıkardı ve bu zaferi hak ettiler” dedi ve “Allah, iyi kalpli Mısır halkı sayesinde bizi onurlandırsın” diye ekledi.

Ayrıca, “İyi kalpli insanlar için kazanmayı umuyordum” diyerek, maçı izleyen Mısırlı ve Arap taraftarları mutlu etme konusundaki özenine işaret etti.

Hossam Hassan, açıklamalarını “Allah’a şükürler olsun, Mısır’a, Arap dünyasına ve Afrika’ya tebrikler” sözleriyle noktaladı.

Hatırlanacağı üzere Mısır, tarihinde ilk kez Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi ve Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.