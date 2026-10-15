Suni zemin nedeniyle oyuncuların sağlığı konusunda yaşanan tartışma ve endişe dolu günlerin ardından Trabzonspor, zor şartlara meydan okuduğunu açıkladı ve Finlandiya ekibi KuPS karşısındaki maç için hücum silahını ortaya koydu. Avrupa Konferans Ligi mücadeleleri kapsamındaki bu önemli karşılaşmada Mısırlı yıldız sahnenin merkezinde yer alıyor.

Resmi 11: Salah hücumun kalbinde

Trabzonspor teknik ekibi, az önce Finlandiya ekibi KuPS ile oynanacak karşılaşmaya çıkacak ilk 11'i açıkladı. Suni çim üzerinde oynamanın tehlikelerine dair tüm uyarılara rağmen Mısırlı yıldız ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor'un ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Onana.

Savunma: Mendy - Samet - Pina - Genç.

Orta saha: Melih Kabasakal - Bouchouari - Ozan Tufan.

Hücum: Salah - Aral Şimşir - Onuachu.









Suni çim tartışması

Karşılaşma, tamamen suni çim kaplı bir stadyumda oynanacak olması nedeniyle son günlerde Salah'ın maça çıkıp çıkmayacağı konusunda büyük tartışma yaratmıştı.

Suni çim, bu tür zeminlerde kas yaralanması riskinin ve eklem yorgunluğunun artması nedeniyle Mısır Milli Takımı'nı Güney Sudan karşısında Mohamed Salah'tan mahrum bırakmıştı.

Dinlendirilebileceği ve maça çıkmasının erteleneceği yönündeki tahminlere rağmen, karşılaşmanın takımın Konferans Ligi yolculuğundaki önemi teknik direktörü en güçlü kozuna başından itibaren oynamaya yönlendirdi. Teknik direktör, takımın zorluklar ne olursa olsun üç puanla dönmek için Finlandiya'ya gittiğini vurguladı.











