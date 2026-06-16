Belçika'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Mısır ile 1-1 berabere kalması, takımın zayıf ve isteksiz olarak nitelendirilen performansı nedeniyle Belçika spor ve medya çevrelerinde öfke dalgasına yol açtı.

Belçikalı "Nieuwsblad" gazetesinin baş editörü Ludo Vandeval, milli takımın performansını sert bir şekilde eleştirdi ve "sıcaklık mazeret olamaz" diyerek şunları ekledi: "Değişikliklerin ardından takım son yarım saatte daha iyi oynamaya başladı, ancak İran maçında ilk 11 aynı olmayacak. Oyuncular koyun gibi davrandılar ve coşku eksikliği yaşadılar."

Orta saha oyuncusu Amadou Onana, yavaş pasları ve takımın hücumunu kısıtlayan teknik hataları nedeniyle 10 üzerinden 3 gibi düşük bir puan alarak sert eleştirilere maruz kaldı.

Leandro Trossard ve Charles De Ketelaere ikilisi de hücumda etkisiz kalarak beklentileri boşa çıkardı. Öte yandan Brandon Michel, olağanüstü performansı ile büyük övgü topladı. Kaleci Thibaut Courtois da kesin golleri kurtararak beraberliği korudu.

"RTBF" ve "Sporza" kanallarına yaptığı açıklamalarda, savunma oyuncusu Timothée Castagne, takımının zayıf performansını kabul ederek şunları söyledi: "Maça mücadelelerde kötü başladık ve çok fazla teknik hata yaptık. Belki gergindik, mücadelelerin yarısını kazanamadık ve bu normal değil."

Ayrıca, yorgun görünen ve hücumda keskinliğini yitiren Jérémy Doku'nun performansı da endişe yarattı. Ancak teknik direktör Rudi Garcia basın toplantısında, oyuncunun "nefes alma sorunları yaşadığını" ve "durumunun kötüleşmesini önlemek için" oyundan alındığını açıkladı.

Geniş çaplı eleştirilere rağmen, maçın son dakikaları, Maxim De Keper ve Nicolas Raskin'in oyuna girmesiyle ve tersine beraberlik golünü atan Romelu Lukaku'nun geri dönüşüyle performansın düzelmesi üzerine taraftarlara biraz umut verdi.

İran ile oynanacak bir sonraki maç yaklaşırken, Garcia, Belçika'nın turnuvadaki yolunu tehdit edebilecek erken bir krizi önlemek için galibiyetin bir zorunluluk olduğunu biliyor.