Mısır'ı yenmek yeterli değil... Arjantin, dünya birinciliğini geri kazanamadı

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Mısır’ı 3-2’lik zorlu bir galibiyetle mağlup edip çeyrek finale yükselerek İsviçre ile karşılaşmaya hak kazandıktan sonra hayal kırıklığı yaratan bir haber aldı.

Firavunlar'a karşı alınan galibiyet, Lionel Scaloni'nin takımının FIFA sıralamasında zirveye dönmesi için yeterli olmadı; Fransa, turnuvanın son 16 turunda Paraguay'ı yenerek elde ettiği liderliği korudu.

"Les Bleus", puanını 1925,86'ya yükselterek, puanını 1925,15'e çıkaran "La Albiceleste"yi 0,71 puanlık çok küçük bir farkla geride bıraktı.

Arjantinli “TYC” gazetesine göre, FIFA sıralamasının oluşturulmasından bu yana, Dünya Kupası’na lider olarak giren hiçbir milli takım altın kupayı kazanamadı. Bu durum, turnuva öncesinde Fransa’nın Fildişi Sahili’ne 1-2 yenilmesi ve İspanya’nın Irak ile 1-1 berabere kalmasından yararlanarak sıralamanın zirvesine yerleşen “Tango” takımının turnuvadaki serüveni konusunda endişelere yol açıyor. ardından Latin Amerika ekibi, Honduras ve İzlanda’ya karşı aldığı iki galibiyetle üstünlüğünü pekiştirdi.

Bununla birlikte, Arjantin’in sıralamada ikinci sıraya gerilemesi kesin değildir; zira sıralama sistemi Dünya Kupası’ndaki her maçın ardından güncellenir ve “Tango” ile Fransa’nın sıralamalarını değiştirme şansı hâlâ mevcuttur.

Ancak “Tango” taraftarları, bunu geçici bir sıralama düşüşü olarak görenler ile, Dünya Kupası başlamadan önce zirvede yer alan tüm takımları deviren “liderin laneti”nden kurtulmak olarak değerlendirenler arasında ikiye bölündü.

fifa.com